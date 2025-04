Krypto-Analyst warnt, da sich Signale für Crash mehren

Die Handelswoche hat sich für den Krypto-Markt wieder sehr gut entwickelt, wobei bei den Bitcoin-ETFs die höchsten Zuflüsse seit November verzeichnet wurden, als damals der kryptofreundliche US-Präsident Donald Trump gewählt wurde. Nun könnte es jedoch laut einem Krypto-Analysten schon bald zu einer Korrektur kommen. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Krypto-Analyst warnt vor Mehrung von bärischen Signalen für Bitcoin

Seit dem Tief vom 7. April konnte sich Bitcoin wieder deutlich erholen und von 74.830 USD mittlerweile wieder auf 94.370 USD steigen. Ebenso hat sich das Sentiment der Anleger in den Bereich der Gier verlagert, wie der Crypto Fear & Greed Index mit einem Wert von 65 offenbart, auch wenn noch weiterhin Luft nach oben besteht.

Mittlerweile ist Bitcoin allerdings in der Höllenzone angekommen und wird vorerst von dem 68,1er- und 23,6er-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärts- und Aufwärtstrends bei 94.974 USD und 96.017 USD sowie den Orders bei 94.125 USD und 99.150 USD abgehalten. Somit nimmt die Volatilität nun tendenziell ab und Bitcoin findet sich an einem entscheidenden Niveau, welches nicht selten Fehlsignale gibt.

Bitcoin $BTC is showing bearish divergence against the RSI on the 4-hour chart, with the TD Sequential flashing multiple sell signals. Caution is warranted! pic.twitter.com/EdwgsIFiT2 - Ali (@ali_charts) April 26, 2025

Der viel beachtete Krypto-Analyst Ali hat heute zudem einen erschreckenden Beitrag geteilt, in welchem dieser auf die bärische Divergenz des RSIs im 4-Stunden-Chart von Bitcoin verweist, die in der Regel eine Korrektur des Marktes signalisiert.

Darüber hinaus erwähnt er, dass der TD Sequential mehrere Verkaufssignale anzeigt, welche die Wahrscheinlichkeit von kurzfristigen Gewinnmitnahmen sogar noch einmal vergrößern. Aus diesem Grunde empfiehlt der Krypto-Experte den Anlegern jetzt auch vorsichtig zu sein. Dabei befindet sich Bitcoin gerade an seinem Jahreseröffnungskurs.

Wird der Handelskrieg den Krypto-Markt und Bitcoin weiterhin belasten?

Eine der spannendsten Fragen in dem aktuellen Handelsumfeld bleibt, ob die Kryptowährungen wie vor allem Bitcoin ihre Stärke gegenüber den Aktien weiter beibehalten können, wobei die digitalen Assets sogar im Unterschied zu diesen temporär steigen konnten. Zuletzt haben bei beiden Märkten hingegen wieder die Bullen übernommen.

Wegen der besonderen Stärke befindet sich Bitcoin auch schon an seinem 61,8er-Fibonacci-Level des letzten Abwärtstrends, während sich der Nasdaq 100 mit seiner starken Gewichtung von Technologiewerten erst am 50,0er befindet, sodass von hier aus noch in den nächsten Tagen mit Unterstützung zu rechnen ist.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Denn nicht selten wird selbst in einer Korrektur das 61,8er noch einmal angelaufen, ebenso wie das ausgebildete Death Cross. Im Unterschied erhält Bitcoin sogar Unterstützung durch ein Golden Cross, welches jedoch noch einmal angelaufen werden könnte.

Ein großer Vorteil von Bitcoin gegenüber den Aktien ist jedoch, dass es als digitales Gold, Inflationsschutz, zollfreies Investmentprodukt und nicht kontrollierbares Asset für den internationalen Handel betrachtet wird. Somit flüchten immer mehr Anleger in diesen, wobei sich auch die Expansion der globalen Geldmenge M2 sowie die zu rund 70 % im Juni und zu 100 % im Juli erwartete Zinssenkung in den USA positiv bemerkbar machen.

https://twitter.com/gandreou007/status/1916130146509312290

Ein weiteres bullisches Anzeichen stellt der deutliche Rückgang der Bitcoin-Reserven der Kryptobörsen dar. Denn während diese im Jahr 2022 noch bei fast 3,5 Mio. BTC lagen, haben sie sich mittlerweile mit 2,55 Mio. BTC um 27,14 % verringert, was auf das Halving und die zugenommene Nachfrage zurückzuführen ist, wobei nun auch die Banken hinzukommen. Bemerkenswert ist dabei die Versteilung, welche mit der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs zusammenhängt.

Der Handelskrieg könnte während der 90-tägigen Zollpause noch einmal belasten, wobei auch teilweise moderatere Töne gefunden wurden. Zum Jahresende sollte sich die Lage spätestens verbessert haben, wobei viele indessen bereits die attraktive Gelegenheit nutzen, da sie den Käufen von Regierungen, Zentralbanken und Unternehmen zuvorkommen wollen, welche bald explosive Rallys ermöglichen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.