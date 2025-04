Virtuals Protocol KI-Agent BasisOS erzielt mit Trading 1.206 % p. a.

Von Virtuals Protocol wurde einer neuer KI-Agent mit dem Namen BasisOS (BIOS) herausgegeben, welcher heute schon am ersten Tag um 373,64 % explodierte und noch immer sehr günstig ist. Er stammt von demselben Projekt und wurde über eine neue Art von AirDrop an die Krypto-Community ausgeschüttet. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Neuer KI-Agent von Virtual Protocol startet explosiv

Bei BasisOS handelt es sich um einen KI-Agenten, welcher auf das Handeln von Kryptowährungen spezialisiert wurde. So kann dieser unter anderem ein DeFi-Protokoll verwalten, mit dem er mit der Kryptoindustrie interagiert.

Somit ist der KI-Agent dazu in der Lage, durch die Ausführung eigener Trading-Strategien Gewinne zu erzielen, wofür dieser die auf den Hochfrequenzhandel spezialisierte Layer-1-Blockchain HyperLiquid verwendet.

BasisOS analysiert in diesem Zusammenhang den Krypto-Markt, um die vielversprechendsten Investmentchancen zu identifizieren. Darüber hinaus ist er dazu in der Lage, das Risiko automatisch zu verwalten und die Trades zu optimieren.

Somit soll den Nutzern ein praktischer KI-Agent bereitgestellt werden, welcher vollständig ohne Eingreifen von Menschen ein passives Einkommen erzielt. Laut den Angaben der Website soll dieses aktuell bei 1.206 % pro Jahr liegen, womit er die Kursentwicklung der meisten großen Kryptowährungen in den Schatten stellt.

BasisOS-Dashboard | Quelle: BasisOS

Bisher gibt es von BasisOS erst eine Handelsstrategie für das Handelspaar USDC-WBTC, in welcher Assets für umgerechnet 164.293,43 USD verwahrt werden. Insgesamt unterstützt der KI-Agent nur Investorengelder von umgerechnet 5 Mio. USD, sodass noch 96,7 % verfügbar sind.

Genau genommen hedgt der KI-Agent von BasisOS volatile Vermögenswerte mithilfe von künstlichen Intelligenzen, um auf diese Weise Gewinne zu erzielen. Genutzt werden kann er einfach nach der Verbindung einer Wallet und dem Erwerb von Anteilen mit USDC.

Der neue BIOS-Coin für BasisOS wurde heute für 0,000440 USD eingeführt und konnte schon einen Preis von 0,002084 USD erreichen, was einem Kursgewinn von bis zu 373,64 % entspricht. Dennoch wird er mit 1,91 Mio. USD bisher noch niedrig bewertet.

Jetzt in neuen KI-Agenten investieren!

Fehler des Genesis Launch von BIOS wurden behoben

Der KI-Agent BasisOS verwendet ein neuartiges Launchverfahren mit dem Namen Genesis Launch, um auf diese Weise für eine möglichst große Fairness, Offenheit und Effizienz zu sorgen.

Dabei können frühe Unterstützer mit $VIRTUAL-Coins und Punkte durch Aktivitäten einen Anteil der Coins erwerben. Auf diese Weise sollen schädliche Angriffe und Manipulationen von kleinen Gruppen unterbunden werden. Zudem kann somit schnell eine große Nutzerbasis erreicht werden.

Allerdings hat sich bei dem neuen Verfahren ein Fehler eingeschlichen, da einige Nutzer mehr und andere weniger Coins als erwartet erhalten haben. Dennoch soll das Problem mittlerweile von dem Team behoben worden sein.

Genesis Allocation Update: Disbursement Error Fixed + Compensation Plan



During our recent site upgrade, an error occurred in the Genesis allocation algorithm. As a result, some users received more BasisOS (https://t.co/todTKnP8hT) agent tokens than expected, while others… - Virtuals Protocol (@virtuals_io) April 26, 2025

Sofern Teilnehmer zu viele Coins erhalten haben, ändert sich nichts. Sollten sie zu wenige bekommen haben, können sie die zusätzlichen Token nun beanspruchen. Bei einer möglichen Diskrepanz werden sie dann nach dem Plan aus dem Tweet kompensiert. Alle diejenigen, die noch nicht beansprucht haben, können ebenfalls die Kompensierung erhalten.

Jetzt in KI-Krypto-Trading investieren!

Mind of Pepe soll Alltag für Krypto-Investoren revolutionieren

Neben BasisOS hat der neue KI-Agent von Mind of Pepe in letzter Zeit das Interesse der Investoren geweckt. Denn dieser wurde an alle wichtigen Datenquellen für die Kryptoindustrie angeschlossen, um diese in Echtzeit zu analysieren und die wichtigsten Entwicklungen aufzuzeigen, bevor die meisten von ihnen erfahren haben.

Dafür werden unter anderem die Gesprächsverläufe der sozialen Medien, die Aktivitäten auf den Blockchains, die Stimmung der Investoren, die Aktivitäten des "smart moneys" und weitere Faktoren gemeinsam ausgewertet. Dabei lernt der KI-Agent eigenständig und verbessert sich fortwährend weiter, um eine höhere Geschwindigkeit und Trefferquote zu erlangen.

Auf diese Weise können Anfänger die Gefahr verringern, dass sie bei ihren Analysen wichtige Faktoren übersehen, die zu hohen Verlusten oder verpassten Gewinne führen können. Mithilfe von Mind of Pepe und seinem praktischen Dashboard lässt sich jedoch der Krypto-Markt besonders effizient überwachen.

Allerdings kann der KI-Agent nicht nur die vielversprechendsten Krypto-Investmentideen aufspüren. Ebenso ist er dazu imstande, in einem ruhigen Markt mit Memecoins seine eigenen Chancen zu erschaffen. Diese nutzen die neuesten Trends und belohnen die $MIND-Inhaber mit weiteren Vorteilen wie kostenlosen AirDrops und Frühzugängen.

Über den Vorverkauf von Mind of Pepe wird der für die Nutzung der KI notwendige $MIND-Coin für einen Preis von 0,0037415 USD angeboten. Wer nicht zu viel bezahlen will, sollte sich beeilen, da in unter 30 Stunden die nächste Preiserhöhung durchgeführt wird. Zudem vergütet $MIND seinen Stakern 271 % pro Jahr.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.