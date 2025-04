BioNTech durchbricht wichtige Marke nach unten, während das Unternehmen seine Afrika-Strategie vorantreibt. Steht eine Trendwende bevor?

Trendwende oder nur kurze Delle?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BioNTech ?

BioNTechs Aktie steckt in einem technischen Dilemma: Während der kurzfristige Trend noch nach oben zeigt, hat der Titel am Freitag eine wichtige Marke gerissen - und damit möglicherweise die Weichen für weitere Verluste gestellt. Doch hinter den Kulissen arbeitet das Biotech-Unternehmen an einer strategischen Neuausrichtung.

Machtkampf der Trends

Am Freitag durchbrach die BioNTech-Aktie ihre 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten, ein klassisches Warnsignal für Charttechniker. Besonders pikant: Erst zwei Tage zuvor war der Titel noch in einen längerfristigen Aufwärtstrend eingestuft worden. Doch statt weiter zu steigen, ging es prompt bergab.

Jetzt zeigt die mittel- und langfristige Technik klar nach unten. Sollte der Abwärtstrend anhalten, könnte das Sechs-Monats-Tief vom April wieder ins Visier der Anleger rücken. Der Kurs stürzte am Freitag um über 15% ab und schloss bei 89,80 Euro - weit entfernt vom Jahreshoch bei 122,80 Euro.

Afrika-Strategie als Lichtblick

Abseits der Börsenkurse verfolgt BioNTech ambitionierte Pläne: Der Impfstoffpionier will Produktionsstätten in Rwanda und Senegal aufbauen, um Malaria- und Tuberkulose-Impfstoffe lokal herzustellen. Dieser Schritt markiert eine deutliche Erweiterung des Geschäftsfelds - weg von der alleinigen Fokussierung auf COVID-19.

Die Frage bleibt: Können diese operativen Fortschritte die technischen Warnsignale an der Börse übertönen? Die nächsten Handelstage werden zeigen, ob die Aktie ihren Abwärtssog durchbrechen kann.

Anzeige

BioNTech-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BioNTech-Analyse vom 27. April liefert die Antwort:

Die neusten BioNTech-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BioNTech-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...