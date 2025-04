Das kanadische Bergbauunternehmen Vital Metals könnte im globalen Wettlauf um seltene Erden eine Schlüsselrolle einnehmen. Doch Herausforderungen bleiben bestehen.

Die globale Jagd nach seltenen Erden hat eine neue Front eröffnet - und das kanadische Bergbauunternehmen Vital Metals könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen. Während China den Markt dominiert, versucht Kanada verzweifelt, eine eigene Lieferkette für die begehrten Rohstoffe aufzubauen. Doch kann Vital Metals diese strategische Chance nutzen?

Machtpoker um kritische Rohstoffe

Vital Metals konzentriert sich auf sein Nechalacho-Projekt in den Nordwest-Territorien, wo das Unternehmen über bedeutende Vorkommen an Neodym und Praseodym verfügt - zwei Elemente, die für Hochleistungsmagnete in Elektrofahrzeugen und Windturbinen unverzichtbar sind. Mit einem geschätzten Vorkommen von 623.000 Tonnen NdPr-Oxid könnte das Tardiff-Deposit zum Spielmacher werden.

Doch der Weg dorthin ist steinig: Nach der Pleite der eigenen Verarbeitungsanlage in Saskatoon und dem gescheiterten Verkauf an einen chinesischen Konzern - blockiert von der kanadischen Regierung - musste sich Vital Metals neu orientieren. Die Lösung: Eine Kooperation mit der Saskatchewan Research Council, die die Lagerbestände für 3 Millionen Dollar übernahm.

Kanada baut Gegenpol zu China auf

Hinter den Kulissen formiert sich ein strategisches Bündnis. Vital Metals ist Teil eines kanadischen Konsortiums, das die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen brechen will. Mit einem frischen Kredit über 1 Million Dollar treibt das Unternehmen nun eine Machbarkeitsstudie für die Tardiff-Lagerstätte voran.

Die Zeichen stehen auf Aufbruch: Leichte Preisanstiege bei seltenen Erden geben Anlegern Hoffnung. Doch die eigentliche Frage bleibt: Schafft es Vital Metals, im Schatten des chinesischen Giganten eine profitable Nische zu besetzen - oder wird das Unternehmen zum Spielball geopolitischer Interessen? Die nächsten Monate werden die Richtung weisen.

