Trotz 30% Wertverlust seit Jahresanfang sehen viele Experten Potenzial bei Blackstone. Bleibt der Asset Manager eine langfristige Chance?

Der alternative Asset Manager Blackstone kämpft seit Monaten mit einem deutlichen Kursrutsch - doch könnte die jüngste Analystenbewertung ein erstes Licht am Ende des Tunnels signalisieren? Während die Aktie seit Jahresanfang über 30% an Wert verloren hat, hält die Bank of America trotz einer drastischen Zielpreiskürzung weiterhin an ihrer Kaufempfehlung fest. Was steckt hinter dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit?

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Die BofA senkte zwar ihr Kursziel für Blackstone von 207 auf 166 US-Dollar, begründet dies jedoch mit makroökonomischen Unsicherheiten statt unternehmensspezifischen Problemen. Interessant: 52% der Analysten sehen die Aktie weiterhin auf "Kauf"-Niveau - ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis angesichts der jüngsten Schwächephase.

Die zentralen Zahlen im Überblick:

Fee-earning Assets under Management: 820,5 Mrd. USD (Stand September 2024)

KGV: 40,67

Dividendenrendite: 2,94%

Marktumfeld bleibt herausfordernd

Blackstones Performance spiegelt die aktuelle Zerrissenheit des Alternativ-Investment-Sektors wider. Einerseits profitiert der Konzern von seiner gewaltigen Assets-under-Management-Basis, andererseits drücken Zinsängste und wirtschaftliche Unsicherheiten auf die Bewertung. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt satte 38% - für langfristig orientierte Investoren könnte dies eine interessante Einstiegsmarke darstellen.

Die kommenden Quartalszahlen werden zeigen, ob Blackstone seine starke Marktposition nutzen kann, um den Abwärtstrend zu durchbrechen. Eins steht fest: Der Asset Manager bleibt ein Schwergewicht in seinem Segment - die Frage ist nur, wann der Markt dies wieder honoriert.

