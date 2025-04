Nach Jahren der Schwäche deutet sich beim Euro eine nachhaltige Trendwende an. Gestützt von einer stabileren Konjunktur in Europa, fallender Inflation und neuen politischen Impulsen gewinnt die Gemeinschaftswährung wieder an Stärke - während der US-Dollar zunehmend unter Druck gerät.Die Kombination aus expansiver EZB-Politik, wachsenden Konsumausgaben und einer robusteren Industrieproduktion spricht klar für den Euro. Parallel dazu belasten hohe Defizite, neue Zölle und eine sich abkühlende Konjunktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...