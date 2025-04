Mannheim (ots) -Franziska van Almsick und RADIO REGENBOGEN starten gemeinsame Initiative "Schwimmen lernen, Leben retten" und senden ein klares Signal an die Politik: "Ich finde, dass wir das Schwimmen lernen von Kindern wieder in den Vordergrund schieben müssen... Am Ende geht es um Leben und Tod."Franziska van Almsick, Olympiamedaillengewinnerin, mehrfache Weltmeisterin, und eine der engagiertesten Schwimm-Botschafterinnen Deutschlands startet zusammen mit RADIO REGENBOGEN die Initiative "Schwimmen lernen, Leben retten" für mehr Schwimmkurse im Land.Was als kleine Sprachnachricht begann, wird zum großen Aufschrei - und einer echten Bewegung. Luisa aus Eggenstein-Leopoldshafen hat sich bei RADIO REGENBOGEN gemeldet. Ihre Tochter wurde 2021 geboren. Noch bevor sie ein Jahr alt war, meldete Luisa sie für einen Schwimmkurs an. Die Antwort: Ein Platz sei frühestens mit acht oder neun Jahren möglich - eine Wartezeit von über sieben Jahren. Und Luisa ist kein Einzelfall.Seitdem erreichen uns täglich neue Nachrichten von Eltern: Wartelisten von drei, vier, fünf Jahren. Kinder, die mit zehn Jahren noch keine Schwimmzüge beherrschen. Und ehrenamtliche Trainer:innen, die an ihre Grenzen kommen - organisatorisch wie personell.Die Zahlen sind erschütternd:- Laut DLRG können 60 Prozent der Grundschüler:innen in Deutschland nicht sicher schwimmen.- Über 400 Menschen sind allein im vergangenen Jahr in deutschen Gewässern ertrunken.- Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern.- Jeder 4. Erwachsene in Deutschland kann nicht oder nur schlecht schwimmenDas ist kein Randproblem. Das ist ein Notruf. Dazu Franziska van Almsick:"Wenn man sieht, wieviel Bedarf ist, kann ich gar nicht anders" (... als mich zu engagieren...), sagt Franziska van Almsick. "Ich finde das Schwimmen lernen für Kinder ein Grundrecht ist, jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, egal wie es groß wird und woher es kommt, schwimmen zu lernen und dafür setze ich mich ein und bin froh, dass das RADIO REGENBOGEN gemeinsam mit mir macht." Für Franziska van Almsick ist es eine Herzensangelegenheit sich hier zu engagieren: "Es gibt irre lange Wartelisten, es ist wirklich Wahnsinn was da passiert. Das ist ein Riesenthema und da gibt es ganz viel zu besprechen und aufzuarbeiten", fährt die ehemalige Olympiasiegerin fort."Es geht nicht nur darum, dass wir unseren Kindern beibringen, dass sie sich über Wasser halten können. Das ist wahnsinnig wichtig..., aber wenn es darum geht zu schwimmen und wirklich über einen längeren Zeitraum zu schwimmen, dann sollten Trainer ins Spiel kommen", so van Almsick weiter.Für die mehrfache Weltmeisterin ist es wichtig, "hartnäckig zu bleiben, am Ende geht es um Leben und Tod, denn Kinder gehen schnell und leise unter", so van Almsick weiter. "Ich fordere, dass wir das Schwimmen lernen von Kindern wieder in den Vordergrund schieben... Wer als Kind nicht schwimmen lernt kann es als Erwachsener nicht einfach so", sagt Franziska van Almsick abschließend.Auch von der DLRG kommt klare Unterstützung. Ludwig Schulz, Geschäftsstellenleiter des DLRG-Landesverbands Baden, wird deutlich: "Schwimmen zu können, ist das beste Mittel gegen das Ertrinken. ... Immer mehr Bäder schließen, viele sind sanierungsbedürftig, das heißt Schwimmkurse fallen immer wieder aus."RADIO REGENBOGEN sagt: Wir wünschen uns entspannte Sommerferien mit Kids, die schwimmen können.Die Ziele der Initiative "Schwimmen lernen, leben retten" von RADIO REGENBOGEN und Franziska van Almsick sind:- Kinder sollen frühzeitig schwimmen lernen- Eltern sollen Angebote bekommen - schnell und unkompliziert.- Aufmerksamkeit schaffen, für ein Thema das Leben rettetDaniel Stupp, Programmchef RADIO REGENBOGEN: "Es besteht Handlungsbedarf. Das Thema muss ganz nach oben, auf die Agenda der Politik. Auch wir tragen unseren Teil dazu bei, gemeinsam mit Franziska van Almsick und unseren Hörer:innen setzen wir ein starkes Zeichen: Schwimmen lernen, rettet Leben!"RADIO REGENBOGEN ist der reichweitenstärkste private Radiosender in Baden-Württemberg. Über DAB+ ist er im ganzen Bundesland zu empfangen, über UKW in Baden und der angrenzenden Pfalz. Das Programm wird regionalisiert für Südbaden, Mittelbaden und Nordbaden.RADIO REGENBOGEN steht für einen Musik-Mix aus aktuellen Hits und den beliebtesten Klassikern der 80er, 90er und 2000er. Kernzielgruppe sind Menschen im Südwesten zwischen 30 und 59 Jahren.Seit vielen Jahren ehrt der Sender mit dem RADIO REGENBOGEN AWARD alljährlich Künstler:innen und prominente Persönlichkeiten aus Deutschland und der Welt. Mit der gemeinnützigen Organisation "Kinder unterm Regenbogen" werden Familien und Institutionen im Sendegebiet unterstützt.RADIO REGENBOGEN hat als privater Marktführer aktuell 1,365 Millionen Hörer pro Tag (ma 2025 Audio I) sowie 2,280 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2025 IP Audio I). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Audiotainment Südwest GmbH & Co. KGPressesprecherMichael WeilandMobil 0172 / 3822469Mail presse@atsw.deOriginal-Content von: RADIO REGENBOGEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164356/6020789