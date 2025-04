Köln (ots) -Für ihre musikalisch innovative Arbeit, die traditionelle und kulturelle Grenzen überschreitet, werden am 3. Mai 2025 der Komponist George Lewis sowie das Trickster Orchestra mit dem diesjährigen "WDR Liminal Music Prize" ausgezeichnet. Mit dem Preis ehrt der WDR Menschen und Projekte, die mit ihrer Arbeit neue Wege in der Musik beschreiten."Mit der Auszeichnung des Komponisten George Lewis und des Trickster Orchestra möchte der 'WDR Liminal Music Prize' unterstreichen, wie essenziell der Prozess der wechselseitigen Annäherung bei der Entstehung innovativer Konzepte ist", sagt Matthias Kremin, Programmchef von WDR 3. "Das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, von Spontanität und fixierter Vorüberlegung stehen dabei ebenso auf dem Spiel wie die Frage nach der eigenen und der kollektiven Identität. Jeder muss über seine Grenzen gehen, um an einen neuen, dritten Ort zu gelangen."Das 2013 von Cymin Samawatie, Ketan Bhatti und Philip Geisler gegründete Kollektiv "Trickster Orchestra" vereint verschiedenste Musiktraditionen in einer neuen Form kollektiv geschaffener zeitgenössischer Musik. Im Rahmen der Wittener Tage schufen u.a. Ondrej Adámek und George Lewis neue Stücke für das einzigartige Ensemble. Der afroamerikanische Komponist George Lewis war Jazzposaunist, ist ein Pionier der computergestützten Komposition und als Theoretiker und Kurator ein elementarer Impulsgeber für die zeitgenössische Musikszene.Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises findet am 3. Mai im Kulturforum Witten im Rahmen der 57. Wittener Tage für neue Kammermusik statt.Das Festival: 19 Uraufführungen in zehn KonzertenDie 57. Wittener Tage für neue Kammermusik laden vom 2. bis 4. Mai 2025 zu einem Wochenende mit 19 Ur- und Erstaufführungen in zehn Konzerten - vom Streichquartett bis zum Sinfonieorchester. Porträtkomponistin ist in diesem Jahr Cassandra Miller.Eintrittskarten sind ab sofort im Online-Shop und an der Saalbaukasse Witten erhältlich (saalbaukasse@stadt-witten.de).Das Kulturradio WDR 3 überträgt das gesamte Festival im Radio und online als Stream on demand. Darüber hinaus bietet es moderierte Einblicke hinter die Kulissen sowie Gespräche mit Komponierenden und Ausführenden.Sendezeiten im Überblick:- Fr, 02.05., 15:03-17:45 Uhr: WDR 3 Tonart live aus Witten- Fr, 02.05., 20:03-22:00 Uhr: WDR 3 Konzert- Sa, 03.05., 20:03-0:00 Uhr: WDR 3 Spezial aus Witten- So, 04.05., 20:03-0:00 Uhr: WDR 3 Spezial aus Witten- So, 11.05., 23:03 Uhr: WDR 3 Studio Neue MusikSeit 1969 veranstalten die Stadt Witten und der Westdeutsche Rundfunk gemeinsam das Festival, das zu den wichtigsten Plattformen für neue Kammermusik in Europa zählt. Künstlerischer Leiter ist seit 2023 Patrick Hahn.Alle aktuellen Informationen finden Sie im Internet unter www.wdr3.de und www.wittenertage.de sowie über das WDR 3 Hörertelefon unter 0221-56789 333.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6020788