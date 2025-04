Wochenausblick - Magnificent 7 Quartalsergebnisse im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt voraussichtlich wenig spektakulär. Am Montag stehen keine Veröffentlichungen relevanter volkswirtschaftlicher oder geldpolitischer Zahlen an. Jedoch veröffentlichen mehrere Unternehmen ihre Quartalsberichte. Zum einen wird der amerikanische EDA-Softwareanbieter Cadence Design Systems seine Bücher öffenlegen, zum anderen der niederländische Halbleiterproduzent NXP Semiconductors. Außerdem publiziert der US-amerikanische Fastfood Lieferant Domino's Pizza seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2025. Auch der auf Application Delivery Networking (ADN) und Anwendungssicherheit spezialisierte Technologiekonzern F5 bringt seine Zahlen. Mit Traton bringt die Auskopplung der LKW- und Bus-Sparte von Volkswagen seine Zahlen.









Dienstag:



Am Dienstag kommen die Verbrauchervertrauens-Daten für Deutschland, die Eurozone und die USA. Das Verbrauchervertrauen gilt als Maß der Konsumneigung der Privathaushalte und damit als Indikator für die Erwartungshaltung der Haushalte zur wirtschaftlichen Entwicklung. In den Vereinigten Staaten wird der Immobilienpreisindex publiziert. Dieser zeigt die Preisentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und ist für den Markt wichtig, da viele Asset-Backed Securities (ABS) mit Hypotheken auf private Immobilien besichert sind. Auf der Unternehmensseite kommen Zahlen des Abfallwirtschaftsunternehmens Waste Management und des US-amerikanischen Zahlungskarten-Anbieters Visa. Ebenfalls liefern das größte Getränkeunternehmen der Welt Coca-Cola und der Betreiber von Reiseportalen Booking Holdings ihre Zahlen. Auch der amerikanische Pharma- und Biotechnologiekonzern Pfizer, welcher während der Corona Pandemie gemeinsam mit BioNTech einem Impfstoff entwickelte und der Mischkonzern Honeywell International legen ihre Bücher zum ersten Quartal offen.



















Mittwoch:



Mittwoch werden viele wichtige makroökonomische Zahlen veröffentlicht. Zum einen liefert die Zentralbank Australiens, die Royal Bank of Australia die Inflationszahlen, zum anderen liefert China seinen Einkaufsmanagerindex (PMI). Der PMI gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Für Deutschland werden einige sehr wichtige Zahlen publiziert, unter anderem die Einzelhandelsumsätze und der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Die wichtigsten Zahlen für Deutschland könnten die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt Deutschlands und der Euro Zone sein. Für den Markt werden voraussichtlich die Kerninflationsrate (PCE) der USA wichtig werden. Diese gilt als einer der Hauptindikatoren der FED bei Zinsentscheiden. Ebenfalls kommen aus den USA die Bruttoinlandsproduktzahlen, welche besonders mit Blick auf die Verunsicherungen durch Trumps chaotische Zollpolitik von Interesse sein könnten. Unternehmenszahlen liefern die US-Giganten Microsoft und Meta (Facebook), sowie der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus. Auch werden die Zahlen von Automatic Data Processing (ADP) bekanntgegeben.



















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt voraussichtlich wenig interessante Wirtschaftszahlen, jedoch umso mehr Unternehmenszahlen. Australien gibt seine Handelsbilanz bekannt und die Bank of Japan fällt einen Zinsentscheid. Aus den USA kommen die Bruttoinlandsprodukt-Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe. Quartalszahlen liefern direkt zwei der "Magnificent 7", welche rund 30 Prozent des S&P 500© Index ausmachen. Dabei veröffentlicht Apple seine Quartalszahlen, aktuell durch eine 500 Millionen Euro Strafe durch die EU im Fokus. Als weiteres Magnificent 7-Unternehmen legt Amazon seine Bücher offen. Hier könnten vor allem die Ausgaben für neue Rechenzentren und die Entwicklung des China-Geschäfts für Anleger von Interesse sein. Auch der US-amerikanische Pharmariese Eli Lilly, die Fastfood Kette McDonald's und der ehemals deutsche Industriekonzern Linde legen Ihre Zahlen vor.



















Freitag:



Zum Wochenabschluss stehen wieder weniger Wirtschaftszahlen an. Wichtig wird voraussichtlich der Verbraucherpreisindex der Eurozone. Die Inflationsrate ist hier besonders interessant mit Blick auf Trumps Handelspolitik sowie auf Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Aus den USA erwarten uns der Arbeitsmarktbericht - ebenfalls sehr bedeutsam für die Märkte. Mit Exxon Mobil, Chevron und Shell werden einige der weltweit wichtigsten Mineralöl- und Erdgasunternehmen ihrer Quartalszahlen vorlegen. Die niederländische ING veröffentlicht als eine der großen europäischen Banken ihren Bericht zum vergangenen ersten Quartal 2025. Der deutsche Chemiegigant BASF aus Ludwigshafen wird am Freitag ebenfalls seine Quartalszahlen offenlegen. Der Konzern ist seit einigen Jahren angeschlagen und kämpft mit hohen Energiekosten, schwacher Nachfrage und Problemen auf dem chinesischen Markt. Auf diesen Themen könnte das Augenmerk der Investoren am Freitag liegen.



















Quelle: HSBC