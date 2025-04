HomeToGo kämpft mit Kursverlusten, obwohl Analysten hohes Potenzial sehen. Der anstehende Quartalsbericht könnte die Wende bringen.

Die HomeToGo-Aktie steckt in einer schwierigen Phase - trotz eines breiten Angebots an Ferienwohnungen weltweit und einiger optimistischer Analystenstimmen. Doch was treibt den anhaltenden Abwärtstrend des Online-Reiseportals wirklich an, und könnte der anstehende Quartalsbericht die Wende bringen?

Analysten vs. Markt: Ein klaffender Spalt

Während Cantor Fitzgerald jüngst ein Kaufrating mit einem Kursziel von 5,10 Euro ausgab - ein potenzielles Plus von fast 200% zum aktuellen Niveau -, spiegelt der Kursverlauf eine deutlich skeptischere Marktstimmung wider. Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits über 12% verloren, innerhalb der letzten drei Monate sogar mehr als 18%.

Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 2,36 Euro beträgt mittlerweile fast 27%. Der Relative Strength Index (RSI) von unter 30 signalisiert zwar eine mögliche Überverkauftheit, doch bisher fehlt jede nachhaltige Erholung.

Entscheidende Wochen stehen bevor

All eyes on May: Am 15. Mai könnten die Q1-Zahlen entscheidende Hinweise liefern, ob HomeToGo die negativen Erwartungen enttäuscht oder bestätigt. Nur zwölf Tage später folgt die Hauptversammlung - ein weiterer möglicher Katalysator für Kursbewegungen.

Die zentrale Frage bleibt: Schafft es das Unternehmen, in einem hart umkämpften Markt mit Airbnb & Co. nicht nur zu überleben, sondern seine globale Reichweite tatsächlich in profitables Wachstum umzumünzen? Die nächsten Wochen werden eine Richtungsentscheidung bringen.

