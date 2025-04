© Foto: adobe.stock.com

Der jüngste Preisrücksetzer von Gold war sicherlich ein Paukenschlag und dürfte wohl vor allem bei all denjenigen den Puls in die Höhe getrieben haben, die erst spät auf den rollenden Gold-Express aufgesprungen sind.Ist die Rekordjagd von Gold beendet? Der knackige Goldpreisrückgang führte noch einmal eindringlich vor Augen, dass auch der imposantesten Rallye jederzeit ein abruptes Ende droht. Ob die jüngste Preisentwicklung jedoch dazu angetan ist, die Aufwärtsbewegung bei Gold ins Wanken zu bringen, ist mehr als fraglich. Dennoch scheint es so, dass der ein oder andere nun auf den großen Knall bei Gold warten würde. Doch nicht nur Gold steht aktuell im Fokus. Auch Silber und Kupfer sollte …