First Majestic Silver meldet Rekordausstoß, doch der schwächende Silberpreis belastet die Bilanz. Wie wirkt sich die Marktlage auf den Minenbetreiber aus?

First Majestic Silver glänzt mit Rekordzahlen - doch der Silberpreis spielt nicht mit. Während der Minenbetreiber im ersten Quartal 2025 eine beeindruckende Produktion von 3,7 Millionen Unzen Silber vermelden konnte, drücken makroökonomische Faktoren auf den Edelmetallmarkt. Bleibt der Erfolg auf der Strecke?

Produktionshochflug vs. Marktturbulenzen

Der kanadische Silberproduzent lieferte im ersten Quartal 7,7 Millionen Silber-Äquivalenzunzen ab - darunter die erwähnten Rekord-3,7 Millionen reine Silberunzen. Doch diese operativen Erfolge treffen auf einen schwierigen Marktumfeld:

Der Silberpreis verlor zuletzt 1,43% und notiert bei 33,10 US-Dollar

Ein stärkerer US-Dollar (+0,3% in der Woche) macht das Edelmetall für internationale Käufer teurer

Nachlassende Spannungen zwischen den USA und China reduzieren die Safe-Haven-Nachfrage

Technische Signale deuten auf weitere Schwäche

Charttechniker sehen erste Warnsignale für Silber:

Ein Unterschreiten der 32,77-Dollar-Marke würde einen bearishen Trend bestätigen

Die 50-Tage-Linie bei 32,63 Dollar bildet eine wichtige Unterstützung

Erst bei 29 Dollar erwarten Analysten stärkeren Kaufdruck

Trotz der kurzfristigen Dämpfer bleibt die langfristige Perspektive für Silber intakt. Die industrielle Nachfrage - besonders aus der Solarbranche - könnte dem Metall in den kommenden Monaten sogar bessere Chancen als Gold verschaffen. Für First Majestic Silver gilt es nun, die hohe Produktionsqualität in stabile Margen umzusetzen - selbst bei schwierigerem Preisklima.

