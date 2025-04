Stuttgarter Nachrichten (ots) -Mehr denn je zählt das Papsttum zu den globalen Institutionen. Das Begräbnis von Franziskus hat das eindrucksvoll bestätigt. Staats- und Regierungschefs sowie religiöses Spitzenpersonal aus aller Welt standen Schulter an Schulter. Ein schönes Bild. Von solchen Eindrücken gibt es zu wenige. Wie auch von Institutionen, die wie UNO, EU oder Afrikanische Union zwar so wenig perfekt wie das Papsttum sind, aber wie die Wortmacht guter Päpste darauf gerichtet, Gewalt und Faustrecht einzudämmen. Zu den starken Eindrücken vom Franziskus-Begräbnis gehört das Zwiegespräch der Präsidenten Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj im Petersdom. Der Respekt vor dem toten Papst und der Kirche hat Respekt auch in diesem Dialog erzwungen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6020857