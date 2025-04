© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

Peter Tuchman spricht von "wirtschaftlichem Terrorismus" und warnt: Ein falscher Tweet reicht für ein Börsenbeben. Seine Tools helfen Tradern, inmitten der Volatilität die Nerven zu behalten.Peter Tuchman, der wohl bekannteste Händler an der New Yorker Börse, beschreibt die aktuelle Marktlage gegenüber MarketWatch als "wirtschaftlichen Terrorismus". Mit dieser drastischen Formulierung kritisiert er die teils widersprüchliche Kommunikation aus dem Weißen Haus, die zuletzt heftige Ausschläge an den Märkten ausgelöst hat. Noch im Februar markierte der S&P 500 ein Rekordhoch bei 6.147 Punkten. Doch nach Trumps Ankündigung neuer Zölle gegen Kanada und Mexiko kippte die Stimmung. Der Index verlor …