Trotz jüngstem Kursrückgang bleibt das Analystenbild für Alibaba Health positiv. Die Aktie zeigt Überverkaufssignale, während der digitale Gesundheitsmarkt boomt.

Die Alibaba Health-Aktie zeigt sich derzeit in einer schwierigen Phase. Nach einem beeindruckenden Jahresplus von fast 60% hat der Titel in den letzten Wochen deutlich an Schwung verloren. Allein im April büßte das Papier über 10% ein und notiert nun deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentale Stärken vs. kurzfristige Schwäche

Trotz der aktuellen Korrektur bleibt das Analystenbild erstaunlich positiv: 76,5% der 17 bewertenden Analysten empfehlen den Kauf oder eine Übergewichtung der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 8% über dem aktuellen Niveau - wobei die Spannweite der Einschätzungen von 3,20 CNY bis 8,84 CNY reicht und damit erhebliche Differenzen aufweist.

Die jüngste Schwäche könnte mit mehreren Faktoren zusammenhängen:

Die Bewertung erscheint mit einem KGV von 41,84 für das laufende Jahr relativ hoch

Umsatzprognosen wurden zuletzt mehrfach nach unten korrigiert

Die Margen des Unternehmens gelten als fragil

Langfristige Perspektiven intakt?

Interessant ist der Kontrast zwischen kurzfristigen Herausforderungen und langfristigen Stärken: Alibaba Health profitiert vom boomenden digitalen Gesundheitsmarkt in China und der starken Einbindung in das Ökosystem der Alibaba Group. Das ESG-Rating von AA unterstreicht die nachhaltige Positionierung.

Mit einem RSI von 30,9 zeigt die Aktie technisch gesehen erste Überverkaufssignale. Ob dies eine Einstiegsgelegenheit markiert oder der Abwärtstrend anhält, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen - insbesondere im Vorfeld der für Ende Mai geplanten Q4-Ergebnisse.

