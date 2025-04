Der Digital-Health-Anbieter Hims & Hers steht vor entscheidenden Quartalszahlen. Kann das Unternehmen seine Wachstumsziele erreichen und gleichzeitig profitabel bleiben?

Die Spannung steigt: Am kommenden Montag steht Hims & Hers vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Der Telemedizin-Pionier präsentiert dann seine Quartalszahlen - und die Anleger wollen vor allem eine Antwort: Schafft das Unternehmen den Spagat zwischen rasantem Wachstum und Profitabilität?

Wachstumsmotor oder Luftblase?

Die Erwartungen sind hoch. Für das Gesamtjahr 2025 peilt Hims & Hers einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Dollar an, nach bereits 1,5 Milliarden im Vorjahr - ein satter Anstieg um 69%. Doch der Markt will konkrete Hinweise sehen, ob diese ambitionierten Ziele noch haltbar sind. Besonderes Augenmerk liegt auf:

Abonnentenwachstum : Die Kundenzahl stieg 2024 um 45% auf 2,2 Millionen - kann dieser Schwung gehalten werden?

: Die Kundenzahl stieg 2024 um 45% auf 2,2 Millionen - kann dieser Schwung gehalten werden? Neue Geschäftsfelder : Die Expansion in Gewichtsmanagement und Ernährung (inklusive Mahlzeitenersatz-Produkte) soll zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.

: Die Expansion in Gewichtsmanagement und Ernährung (inklusive Mahlzeitenersatz-Produkte) soll zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Regulatorische Herausforderungen: Die kurzzeitige Vermarktung von Semaglutid während der Engpassphase zeigte zwar Geschäftssinn, doch solche Gelegenheiten sind oft flüchtig.

Telemedizin im Umbruch

Die Branche steht vor massiven Veränderungen. Hims & Hers setzt nun auf markenfreie Versionen von Wirkstoffen wie Tirzepatid (bekannt aus Eli Lillys Zepbound) und plant den Verkauf von Liraglutid-Biosimilars. Doch die FDA könnte hier jederzeit neue Regularien erlassen - ein Damoklesschwert für das Geschäftsmodell.

Nach einem rasanten Anstieg um über 100% im letzten Jahr zeigt die Aktie aktuell Schwäche. Ob die Quartalszahlen den Abwärtstrend stoppen können, wird sich am Montag zeigen. Eins ist klar: Hims & Hers muss nicht nur Zahlen liefern, sondern auch beweisen, dass das Wachstum nachhaltig ist.

