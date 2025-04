Bitcoin als Ruhestandsplanung: Ist ein BTC ausreichend für finanzielle Freiheit?

In der Krypto-Community ist eine Diskussion ausgebrochen, da ein Nutzer behauptet hat, dass ein Bitcoin zwar für die Renten der Nachkommen sorgen könnte, dieser für einen selbst möglicherweise aber nicht ausreicht. Die Frage, ob ein einzelner Bitcoin ausreicht, um finanziell frei zu sein und für den Ruhestand vorzusorgen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das aktuelle Alter, der Lebensstil und zukünftige Marktentwicklungen.

Die Kaufkraft eines Bitcoin in der Zukunft

Viele Investoren sind auf den Krypto-Markt gekommen, um finanziell auszusorgen. Denn nicht wenige Anleger sind mit den digitalen Assets verhältnismäßig schnell Millionäre geworden. Eine der am häufigsten gewählten Kryptowährungen stellt dabei der Bitcoin dar. Bei der ersten Transaktion wurden am 12. Oktober des Jahres 2009 5.050 BTC gegen 5,02 USD umgetauscht, sodass der erste Kurs bei rund 0,00099 USD lag. Mittlerweile ist Bitcoin bis auf 94.389 USD gestiegen, was einem Gewinn von 9.535.858.486 % entspricht.

Bis zum Jahresende werden laut Aussagen von unterschiedlichen Krypto-Analysten meistens Kursziele um die 150.000 bis 250.000 USD genannt. Basierend auf dem aktuellen Kurs würde dies also einem Kursgewinn von 58,9 bis 164,9 % entsprechen. Haben Sie hingegen etwas mehr Zeit und können bis zum Jahr 2030 warten, so könnte Bitcoin dann schon laut einigen Analysten einen Preis von bis zu 1 Mio. USD erzielt haben. In diesem Falle müssten Sie also nur einen Bitcoin erwerben, um Millionär zu werden.

Benötigtes Kapital für echte finanzielle Freiheit

Ob sie mit 1 Bitcoin bereits finanziell ausgesorgt haben, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst einmal sind dies die Lebenskosten, welche laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland für Alleinlebende bei 1.833 EUR pro Monat liegen. Allerdings erhöhen sich diese aufgrund der Inflationsrate konstant, während die Kaufkraft abnimmt. Bis zum Jahr 2030 ist bei einer Inflationsrate von 2,0 % ein Kaufkraftverlust von 10,4 % zu erwarten, womit die Lebenshaltungskosten bis dahin auf 2.025 EUR ansteigen.

Basierend auf Ihrem Alter kann es einen erheblichen Unterschied machen, ob Sie erst Anfang 20 sind oder bereits 40. Ausgehend von einer anvisierten Inflationsrate von 2,0 % pro Jahr, würde die kumulative Inflation für einen 20-Jährigen bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren 154,5 % entsprechen. Für einen 40-Jährigen wären es hingegen immerhin noch 76,1 %. Ein 20-Jähriger braucht bis zum Rentenalter 1.399.500 EUR und ein 40-Jähriger 968.100 EUR, um die Lebenshaltungskosten bei Rentenbeginn decken zu können.

