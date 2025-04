Bitcoin-Kurs: Experten sehen starke Anzeichen für kommenden Ausbruch

Am Wochenende sehen wir eine Konsolidierung beim Bitcoin-Kurs. Dabei bleiben die großen Gewinnmitnahmen aus. Der Gesamtmarkt wirkt weiterhin bullisch. Bitcoin kann sich zwischen 94.000 und 95.000 US-Dollar behaupten. Hier befindet sich auch der nächste entscheidende Widerstand, rund um das Kursniveau, bei dem Bitcoin in das laufende Kalenderjahr startete. Nun gab es in den vergangenen sieben Tagen einen Kursanstieg von über 10 Prozent. Damit notiert BTC endlich Year-to-Date wieder im Plus.

Binance-Futures geben bullisches Bitcoin-Signal

Analysten von CryptoQuant beobachten derzeit ein interessantes Muster bei den Binance Futures, das auf einen bevorstehenden Ausbruch bei Bitcoin hindeuten könnte. Der Fokus liegt auf den sogenannten Funding Rates, die derzeit trotz einer deutlichen Erholung von über 20 Prozent im negativen Bereich bleiben. Historisch betrachtet deuteten solche Phasen negativer Finanzierungssätze in der Vergangenheit oft auf eine unterschätzte Stärke des Marktes hin.

In vergleichbaren Situationen - etwa bei den Bitcoin-Erholungen im Oktober 2023 und September 2024 - zeigten sich ähnliche Tendenzen. Damals reagierten viele Anleger defensiv auf Kursrückgänge oder Konsolidierungen und setzten auf weitere Verluste, während Bitcoin sich tatsächlich im Aufschwung befand. Sobald später euphorische Long-Positionierungen Überhand nahmen und die Funding Rates stark anstiegen, folgten häufig Preiskorrekturen. Dies bedeutet, dass aktuell noch Raum für eine Aufwärtsbewegung bestehen würde.

Parabolische Phase durch Geldmengenindikator unterstützt

Der Krypto-Analyst Mister Crypto sieht Bitcoin am Beginn einer neuen parabolischen Phase. In einem typischen Bitcoin-Zyklus lassen sich verschiedene Abschnitte beobachten: eine Akkumulationsphase, gefolgt von einem ersten Aufwärtstrend, dann eine Korrektur und schließlich eine Phase rapider Kursanstiege. Mister Crypto deutet darauf hin, dass Bitcoin nun den Übergang in diese besonders dynamische Phase vollzieht.

Auch die Entwicklung der globalen Geldmenge M2 könnte diese Prognose stützen. Zwischen Bitcoin und der M2-Geldmenge besteht eine positive, wenn auch zeitlich versetzte Korrelation: Steigt die Liquidität im Finanzsystem, folgt Bitcoin oft mit Verzögerung einem ähnlichen Trend. Aktuell zeigen die Daten eine expansive Ausweitung der M2-Geldmenge, was auf ein zunehmendes Überangebot an Kapital hindeutet. Historisch betrachtet führte ein solcher Anstieg häufig zu einem stärkeren Aufwärtsdruck bei risikobehafteten Anlagen wie Bitcoin.

BTCBULL Presale überschreitet 5 Millionen Dollar Marke

Während der Kryptomarkt eine entscheidende Phase durchläuft und Bitcoin hier durchaus wieder ein Allzeithoch im Mai erreichen könnte, entstehen neue Ansätze, die traditionelle Werte mit spekulativen Elementen kombinieren. BTCBULL hebt sich in diesem Umfeld durch eine klare Ausrichtung auf Bitcoin ab, ohne dabei nur auf klassische Meme-Strategien zu setzen. Im Mittelpunkt steht ein stilisierter Bitcoin-Bulle, der für nachhaltige Wertschöpfung und eine Verbindung zu fundamentalen Marktprinzipien steht. Die Idee lautet wie folgt: Das Projekt möchte Bitcoin-Attraktivität mit dynamischer Tokenomics verbinden. Dieses Konzept fand früh Anklang: Im laufenden Vorverkauf wurden bereits mehr als fünf Millionen US-Dollar eingesammelt.

Im Zentrum des Projekts steht ein Belohnungssystem, das auf echten Bitcoin-Ausschüttungen basiert. Sobald der Bitcoin-Preis bestimmte Schwellen wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar erreicht, erhalten BTCBULL-Inhaber automatische BTC-Boni. Parallel dazu wird bei definierten Zwischenzielen ein Teil des Token-Angebots vernichtet, was den deflationären Charakter des Projekts stärkt. Dieser doppelte Mechanismus - Belohnung und Verknappung - zielt darauf ab, den Wert des Tokens langfristig zu sichern und potenziell zu steigern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.