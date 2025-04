Kryptomarkt-Analyse: Ethereum bleibt trotz Herausforderungen führend

Der Kryptomarkt konnte sich in dieser Woche deutlich vom Tief erholen, das vor 3 Wochen erreicht wurde. Der Handelskrieg zwischen den USA und China rückt in den Hintergrund und einmal mehr zeigt sich, dass politische Börsen kurze Beine haben. Bitcoin ist zwischenzeitlich wieder auf über 95.000 Dollar gestiegen und Ethereum hat mit 1.800 Dollar eine Menge Aufholbedarf. Immerhin notierte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt noch vor 4 Monaten bei 4.000 Dollar. Ein Kursziel, an das einige Anleger inzwischen nicht mehr glauben. Experten sind aber davon überzeugt, dass das nur eine Frage der Zeit ist.

Führend bei der Tokenisierung

Ethereum ist inzwischen 10 Jahre alt und in diesem Zusammenhang hört man immer wieder, dass die Blockchain inzwischen sogar zu alt ist, um in Zukunft noch nützlich zu sein. Transaktionen werden zu langsam verarbeitet und sind teuer, während Solana und andere Konkurrenten eine echte Alternative schaffen. Das wirkt sich auch auf den $ETH-Kurs aus. Viele Anleger weichen bereits auf andere Coins aus, da die Performance der letzten Monate enttäuschend war.

Dabei wird aber oft vergessen, dass Ethereum sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, in der Transaktionsgebühren von 5 - 10 Dollar keine wesentliche Rolle spielen. Natürlich ist es für Meme Coin Trader auf Solana schön, wenn eine Transaktion nur 0,1 Cent kostet, wenn sie insgesamt nur 10 Dollar investieren wollen. Ethereum positioniert sich aber als klare Nummer eins, wenn es um DeFi und Tokenisierung geht. Wenn Aktien, Immobilien und andere Vermögenswerte tokenisiert auf der Blockchain abgebildet werden, fällt auch eine Gebühr von ein paar Dollar nicht so stark ins Gewicht, da auch Broker und Börsen, die bisher für den Handel nötig waren, Gebühren verlangt haben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.