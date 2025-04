KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Mit der Eröffnung der Kreuzfahrtsaison am Samstag in Kiel sind Deutschlands wichtigste Kreuzfahrthäfen im Betrieb. In Hamburg und Bremerhaven sind die Reisen ohnehin ganzjährig vorgesehen, wie die Betreiber der Deutschen Presse-Agentur sagten. In Rostock-Warnemünde begann die Saison laut Mitteilung am 13. April. Dass die Schiffe über einen zunehmend längeren Zeitraum verkehren, ist ein anhaltender Trend.

Steigende Passagierzahlen in Hamburg erwartet



Den Prognosen nach können die Urlauberzahlen dieses Jahr im Vorjahresvergleich steigen: In Hamburg sind rund 300 Schiffsanläufe geplant - nach 266 im Vorjahr, wie der Co-Geschäftsführer des Terminaltreibers Cruise Gate Hamburg, Simone Maraschi, berichtete. "Weshalb wir mit einer weiteren Steigerung der Passagierzahl rechnen", sagte Maraschi.

Hamburg verzeichnete im vergangenen Jahr deutschlandweit die meisten Passagiere: Den Angaben nach waren es mehr als 1,3 Millionen. Am Samstag wurde in Hamburg erstmals das neue Terminal Cruisecenter Hafencity getestet. Das Schiff "Balmoral" legte an. Im September soll das Terminal offiziell öffnen.

Kieler Prognose auf Vorjahresniveau



Nach Hamburg gab es in Kiel im Vorjahr die meisten Kreuzfahrtpassagiere: Es waren 1,05 Millionen bei mehr als 180 Anläufen. Dieses Jahr erwartet der Hafen mehr als eine Million Kreuzfahrtpassagiere bei 175 Schiffsanläufen

In Rostock-Warnemünde wurden vergangenes Jahr rund 530.000 Reisende bei 147 Schiffsanläufen gezählt. Laut Mitteilung sind dieses Jahr 167 Anläufe angemeldet. Zu den diesjährigen Passagierzahlen gibt es keine Prognose.

In Bremerhaven erwartet der neue private Terminaltreiber Bremerhaven Cruise Port, der zu der Global Ports Holding gehört, dieses Jahr annähernd 300.000 Passagiere bei 97 Schiffsanläufen. Zum Vorjahresergebnis konnte der neue Betreiber wegen des Wechsels keine gesicherte Angabe machen; geschätzt wurden 290.000 Passagiere./lkm/DP/nas