Mehr Anbaufläche und die Aussicht auf hohe Ernteerträge in den zwei wichtigsten Anbaugebieten könnten den Preis des Futtergetreides Mais belasten. Risikobereite Anleger setzen auf Puts. Von Petra Maier Von verhaltener Entwicklungen ist in der Landwirtschaft derzeit keine Rede. Die ersten Prognosen für die Ernten des kommenden Wirtschaftsjahres sind optimistisch ausgefallen. Der Internationale Getreiderat (IGC) beziffert in seinem Marktreport die ...

