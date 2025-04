Krypto-News: Strategy kauft 182 Tage lang 4x mehr Bitcoin als Miner schürfen

Einer der größten Kurstreiber von Bitcoin ist das Unternehmen Strategy, das vor Kurzem noch als MicroStrategy bekannt war. Denn diese hat über das vergangene halbe Jahr jeden Tag rund viermal so viele Bitcoins gekauft, wie die Miner geschürft haben. Damit ist BTC sogar noch deflationärer als durch das Halving geworden, was neben weiteren Faktoren zusätzliche Kursanstiege beflügelt. Erfahren Sie nun mehr in diesem Artikel.

Bitcoin könnte noch seltener sein, als viele vermuten

Was Bitcoin seinen Ruf als digitales Gold eingebracht und ihn mit 1,867 Bio. USD zum siebthöchste bewerteten Vermögenswert nach Marktkapitalisierung gemacht hat, sind seine deflationären Tokenomics.

Diese stehen im Kontrast zu den inflationären Fiatwährungen, die aufgrund der unentwegten Emission kontinuierlich an Wert verlieren. Im Unterschied dazu werden von Bitcoin alle vier Jahre nur noch halb so viele an die Miner mit jedem Block als Belohnung vergütet.

Teuerste Assets nach Marktkapitalisierung | Quelle: Companies Market Cap

Mit diesem Mechanismus wird BTC immer seltener, während von Gold immer neue Vorkommen gefunden werden, wobei im Weltall noch wesentlich mehr ist. Daher vermuten einige sogar, dass BTC eines Tages das Edelmetall übertrifft, das derzeit auf 22,363 Bio. USD kommt.

Während viele diese Deflation als unveränderlich und fest erachten, wird Bitcoin nun durch einen neuen Mechanismus sogar noch seltener, wie ein Krypto-Analyst festgestellt hat. Dieser könnte sich wiederum zusätzlich treibend auf den BTC-Kurs auswirken.

Dieser Mechanismus mach Bitcoin jetzt noch seltener

Angebot und Nachfrage spielen eine wesentliche Rolle bei der Preisermittlung. Während bereits zuvor das Halving das Angebot verknappt hat, kommen indessen auch die Käufe der Aktiengesellschaft Strategy hinzu, welches der größte Bitcoin-Halter der börsennotierten Aktiengesellschaften ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt schürfen die BTC-Miner mit jedem Block 3,125 BTC, was 450 BTC pro Tag entspricht. Die Bitcoin-Investments von Strategy durch die Aufnahme von Millionen durch unter anderem Wandelanleihen sorgen ebenfalls für eine zunehmende Nachfrage.

Dabei hat die Aktiengesellschaft allein über die vergangenen 182 Tage weiter 379.800 BTC erworben. Umgerechnet entspricht dies 2.087 BTC pro Tag und somit mehr als dem Vierfachen der täglich geschürften Coins.

Strategy is synthetically halving Bitcoin and will set the cost of capital for the next 100 years.



Most people think the Bitcoin supply curve is sacred.



Fixed. Immutable. Untouchable.



They're wrong.



Strategy is manually rewriting Bitcoin's scarcity schedule right now with… - Adam Livingston (@AdamBLiv) April 27, 2025

Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen in der letzten Zeit seine Käufe immer weiter steigern konnte. Würden es nun immer 30 % oder mehr als 50 % der neu geschürften BTC erwerben, würde dies das Angebot zusätzlich verknappen. Dabei wurden allerdings noch nicht einmal die Käufe der anderen Marktteilnehmer berücksichtigt.

Hinzu kommen die Investments von anderen Unternehmen wie Metaplanet, GameStop und Semler Scientific. Außerdem sind es die Regierungen wie die USA und die Zentralbanken wie aus Tschechien, die in ihre Reserven neben Fiatwährungen und Gold verstärkt Bitcoin aufnehmen. Diese werden wahrscheinlich noch weitere inspirieren, von denen niemand der Letzte sein will.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der BTC-Bestand der Kryptobörsen in einem steilen Sinkflug befindet, sowie die digitalen Assets gegenüber den Aktien eine besondere Stärke aufzuweisen hatten, wobei dies auch auf die Alternative zu dem US-Dollar und die Unbetroffenheit von den Zöllen zurückzuführen ist.

