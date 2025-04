Krypto News: australischer Radiosender setzt KI-Moderator ein - neue Ära für die Krypto- und Medienwelt?

Künstliche Intelligenz ist längst ein fester Bestandteil unseres Alltags - oft ganz selbstverständlich, manchmal nahezu unsichtbar. Ob bei der Nutzung von Sprachassistenten, der personalisierten Auswahl von Nachrichten oder der Optimierung von Verkehrsflüssen: KI begleitet uns auf Schritt und Tritt. Während manche Anwendungen klar erkennbar sind, arbeitet künstliche Intelligenz in anderen Bereichen im Hintergrund, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen. Das kann ganz harmlos sein, beispielsweise wenn eine KI unsere E-Mails vorsortiert, aber auch gefährlich werden, zum Beispiel durch Deepfakes oder gezielte Desinformation. In Australien wurde jetzt die beliebte Radiosendung "Workdays with Thy" von einem KI-Moderator moderiert, ohne dass es jemandem aufgefallen ist.

KI Einsatz nicht kenntlich gemacht

Seit November 2024 lief die Sendung "Workdays with Thy" bei CADA, einem Musikradiosender mit Sitz in New South Wales in Australien. Vier Stunden täglich präsentierte die sympathische Moderatorin den Hörern die heißesten und angesagtesten Tracks aus der ganzen Welt. Zu keiner Zeit machte der Radiosender kenntlich, dass es sich bei der Moderatorin um eine KI handelte, weder in der Sendung selbst, noch auf der Website. Der Host wurde mithilfe des KI Studios ElevenLabs entwickelt. Zuerst fiel einer Journalistin auf, dass die Moderatorin bei der Ansage der Songs fast identisch klang. Grund genug für sie, tiefer zu graben. Bei ihrer Recherche fiel ihr auf, dass es keinerlei Backstory und keine Vita zu "Thy" gab. Auch in den sozialen Medien war die Moderatorin unsichtbar, was äußerst ungewöhnlich ist. Ein anderer Reporter fand schließlich heraus, dass "Thy" keine reale Person ist.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Zwar gibt es in Australien (noch) keine Regeln bezüglich der Verwendung von KI bei Rundfunkanstalten. Teresa Lim, Vizepräsidentin der Australian Association of Voice Actors kritisierte, dass der Radiosender den Einsatz der KI nicht offengelegt hatte. Für sie ist das gleichbedeutend mit einem Vertrauensverlust gegenüber den Hörern, die schließlich geglaubt hatten, dass "Thy" eine reale Person ist. Auch andere griffen den Vorfall auf und sind sich einig, dass eine rote Linie überschritten wurde. ARN zu denen CADA gehört erklärte, dass man lediglich "erforschen" wollen, wie neue Technologien wirken. Auch in der Kryptowelt ist KI mittlerweile ein fester Bestandteil und gehört zu den aufstrebenden Sektoren. MIND of Pepe ist ein neuer KI-Agent, der Nutzer unterstützen will, beim Trading bessere Ergebnisse zu erzielen.

