Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten zeigt eine beeindruckende Performance, doch die Bewertung bleibt herausfordernd. Analysten sehen weiteres Potenzial.

Die DroneShield-Aktie zeigt sich in einer spannenden Phase: Nach einem kräftigen Plus von 30% im letzten Monat notiert das Papier aktuell bei 0,66 Euro - und damit deutlich über wichtigen Durchschnittslinien. Doch was treibt den Titel des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten an?

Starke Performance trotz hoher Bewertung

Mit einem Plus von 48% seit Jahresbeginn und fast 29% über zwölf Monate gehört DroneShield zu den outperformenden Titeln im Technologiesektor. Besonders bemerkenswert: Die Aktie liegt aktuell 83% über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,36 Euro vom Februar dieses Jahres. Gleichzeitig bleibt sie aber noch 61% unter dem Hoch vom Juli 2024.

Die technische Lage spricht für sich:

Die Aktie notiert 24% über dem 50-Tage-Durchschnitt

8,65% über dem 200-Tage-Durchschnitt

Der RSI von 62,5 deutet auf aufgestaute Kaufkraft hin

Fundamentale Herausforderungen

Trotz der beeindruckenden Kursentwicklung bleibt die Bewertung herausfordernd:

Das KGV für 2025 liegt bei 53,75

Das KUV von 10,05 signalisiert eine Überbewertung

Negativer Cashflow von -62,2 Mio. Euro im Jahr 2024

Interessanterweise sehen beide analysierenden Banken Potenzial: Sie empfehlen einstimmig "Kaufen" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1,35 AUD - das entspräche einem Aufwärtspotenzial von 12%. Die Bandbreite der Ziele reicht dabei von 1,20 bis 1,50 AUD.

Kann DroneShield seine starke Performance fortsetzen? Die hohe Volatilität von über 100% deutet darauf hin, dass weiter mit kräftigen Schwankungen zu rechnen ist. Für Investoren, die an das Wachstum der Drohnenabwehrbranche glauben, bleibt der Titel trotz hoher Bewertung ein spannendes Spiel.

