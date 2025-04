Köln (ots) -Die Meere steigen - langsam, aber stetig. Zahlreiche Halligen im Wattenmeer könnten die ersten Flecken Deutschlands sein, die untergehen. Bewohner und Experten fordern ein Umdenken im Küstenschutz und suchen neue Lösungen für ein Leben mit dem Wasser.Dass der Meeresspiegel an den deutschen Küsten steigt, beobachten viele Bewohnerinnen und Bewohner schon seit Jahren. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, haben die Menschen an der Ostseeküste im Oktober 2023 zu spüren bekommen. Eine schwere Sturmflut hat viele Orte überschwemmt und Fragen nach neuen Schutzkonzepten für dieses Jahrhundert aufgeworfen.Die Nordseeküste hingegen ist bislang deutlich besser geschützt, aber auch hier müssen die Deiche immer weiter erhöht werden. Der Aufwand für den Erhalt der Nordfriesischen Inseln steigt von Jahr zu Jahr, die Halligen im Wattenmeer drohen in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar zu werden.Welche visionären Konzepte gibt es mittlerweile, um sich auf den Anstieg des Meeresspiegels vorzubereiten und Landverluste zu verhindern? Darum geht es im ARD Radiofeature "Land unter - Doku über den Küstenschutz an Nord- und Ostsee", das ab Montag, 28. April 2025 in acht Wort- und Kulturwellen der ARD sowie in der ARD Audiothek zu hören ist.Nikolas Golsch arbeitet als Hörfunkautor und Redakteur bei Radio Bremen, meist zu maritimen und wirtschaftlichen Themen. Für seine Recherchen zu Bodenspekulation in der Landwirtschaft erhielt er 2019 den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis in der Nachwuchskategorie. 2021 wurde er für seine Reportagen mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD ausgezeichnet.Sendetermine:hr2-kulturDonnerstag 01. Mai 2025, 15:04 UhrSWR KulturFreitag, 02. Mai 2025, 15:05 UhrSR 2 Samstag, 03. Mai 2025, 09:05 UhrBR 2 Samstag, 03. Mai 2025, 13:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 03. Mai 2025, 18:05 UhrNDR InfoSonntag, 04. Mai 2025, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 04. Mai 2025, 13:04 UhrMDR KulturDienstag, 06. Mai 2025, 20:05 UhrRedaktion: Tobias Nagorny (Radio Bremen)Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD Radiofeature 2025Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6020921