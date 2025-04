Amazon steht vor entscheidender Quartalsveröffentlichung am 1. Mai. Analysten bleiben trotz Kurskorrektur optimistisch - doch die Spannung ist groß.

Die Amazon-Aktie steht vor einem entscheidenden Moment: Am 1. Mai veröffentlicht der Tech-Gigant seine Quartalszahlen - und die Erwartungen der Anleger sind hoch. Doch kann der Konzern trotz globaler Herausforderungen und einer jüngsten Kurskorrektur von über 6% im letzten Monat überzeugen?

Spannung vor dem Quartalsbericht

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amazon ?

Aktuell notiert die Amazon-Aktie bei 166,38 Euro und hat damit deutlich Abstand zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 233,20 Euro genommen. Dennoch bleibt der Titel mit einem Plus von 13,6% über dem Jahrestief attraktiv bewertet. Die vergangene Woche brachte mit einem Plus von 9,6% bereits Vorfreude in den Markt.

Zentrale Kennzahlen auf einen Blick:

KGV 2025: 29,94 - für Wachstumswerte durchaus im Rahmen

Analystenkonsens: "Buy" mit durchschnittlichem Kursziel von 245,78 Euro (+30% Potenzial)

Marktkapitalisierung: 1,74 Billionen Euro

Analysten bleiben optimistisch - trotz Korrekturen

Interessant: Trotz zahlreicher Kurszielsenkungen in der vergangenen Woche bleibt die Grundstimmung unter Analysten positiv. Jefferies bekräftigte erst am 22. April seine Kaufempfehlung. Allerdings wurden die Erwartungen deutlich nach unten angepasst - ein Zeichen für die schwierige makroökonomische Lage?

Die große Frage: Kann Amazon mit seinen Cloud-Diensten (AWS) und dem stabilen E-Commerce-Geschäft die Erwartungen übertreffen? Die Fundamentaldaten des Unternehmens gelten weiterhin als solide, auch wenn die Bewertung an einigen Stellen als hoch erscheint.

Ausblick: Alles hängt vom 1. Mai ab

Die kommenden Tage werden volatil bleiben. Sollte Amazon die Prognosen übertreffen, könnte die jüngste Erholung Fortsetzung finden. Eine Enttäuschung hingegen dürfte den Abstand zum 52-Wochen-Tief von 146,46 Euro schnell schrumpfen lassen. Für Anleger bleibt es ein Spiel mit hohem Einsatz - und großer Spannung.

