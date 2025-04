Buraydah, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Rally Jameel, die erste reine Frauen-Navigationsrallye im Nahen Osten, hat ihre vierte Ausgabe erfolgreich abgeschlossen und mit ihrer ersten grenzüberschreitenden Ausdehnung, die in Petra, Jordanien, ihren Anfang nahm, einen historischen Meilenstein gesetzt.Die Abschlussfeier fand in Al Qassim unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz Dr. Faisal bin Mishaal bin Saud bin Abdulaziz, Gouverneur der Provinz Al Qassim, statt.Den ersten Platz belegten Reem Al Aboud aus Saudi-Arabien und Hanna Riehle aus Deutschland, die Jameel Motorsport vertraten und einen Toyota Land Cruiser Prado fuhren. Mashael Alhowaish aus Saudi-Arabien und Taye Perry aus Südafrika, die für das Lexus Racing Team in einem Lexus RX 500H antraten, belegten den zweiten Platz. Den dritten Platz belegten Farah Zakaria und Farah Ateyyat, beide aus Jordanien, die Al Markazia Toyota vertreten und einen Toyota Fortuner fahren.Organisiert von Jameel Motorsport, Teil von Abdul Latif Jameel Motors (https://www.toyota.com.sa/en/), dem seit 1955 autorisierten Händler von Toyota-Fahrzeugen in Saudi-Arabien, mit Unterstützung der FIA Women in Motorsport und der Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), nahmen an der diesjährigen Ausgabe 41 Teams aus 37 Ländern und 25 Motorsportverbänden teil.In sechs Tagen und über 1.600 Kilometern folgten die Teilnehmer einer Route, die technische Herausforderungen mit kulturellen Entdeckungen verband und durch Petra, Tabuk, AlUla und Hail führte, bevor sie ihren Höhepunkt in Al Qassim erreichte. Die Rallye stellte Geschicklichkeit und Ausdauer auf die Probe und bekräftigte gleichzeitig die Stellung Saudi-Arabiens und Jordaniens als weltweite Ziele für Abenteuertourismus und Motorsport.Munir Khoja, Geschäftsführer von Jameel Motorsport und Marketing Communications bei Abdul Latif Jameel Motors: "Rally Jameel verschiebt weiterhin Grenzen und definiert neu, was im Motorsport und darüber hinaus möglich ist. Als eine aus Saudi-Arabien stammende Initiative ist es sehr lohnend zu sehen, wie sich die Rallye zu einer globalen Plattform entwickelt hat, die die Werte Ehrgeiz, Fortschritt und Eigenverantwortung widerspiegelt, die den Kern der Vision 2030 bilden. Jedes Jahr erleben wir mehr Frauen, die es wagen, zu führen, zu navigieren und zu inspirieren. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer für ihren Kampfgeist, ihre Entschlossenheit und ihren Sportsgeist".Reem Al Aboud sagte: "Heute an der Spitze der Rangliste zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre - und ein Spiegelbild jeder Entscheidung, jedes Kalküls und jedes Moments der Resilienz. Die Rally Jameel hat uns über unsere Grenzen hinausgetrieben und eine globale Gemeinschaft von Frauen vereint, die mutig ihren Platz im Motorsport einfordern. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben - und stolz darauf, diesen Sieg nach Hause zu bringen."Kontakt:Kontakt - Habib El Joukhadar, Habib.El-Joukhadar@instinctif.com, +971 52 502 6834Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2674154/Rally_Jameel_Conclusion.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reem-al-aboud-und-hanna-riehle-kronen-sich-zu-champions-der-rally-jameel-302439166.htmlOriginal-Content von: Rally Jameel 2025, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179373/6020923