Assembly Biosciences meldet positive Studienergebnisse für zwei Herpes-Medikamente und sichert sich weitere Finanzmittel durch Gilead-Partnerschaft.

Vielversprechende Zwischenergebnisse

Assembly Biosciences treibt die Entwicklung von ABI-1179, einem Kandidaten zur Behandlung von Herpes, in die Phase-1b-Studien voran. Parallel läuft die Arbeit an einem weiteren Wirkstoff, ABI-5366. Die Zwischenergebnisse für ABI-1179 zeigen eine Halbwertszeit von vier Tagen und übertreffen die Ziele für antivirale Aktivität - eine wöchentliche Dosierung scheint möglich. Das Unternehmen bestätigte zudem ein gutes Sicherheitsprofil des Medikaments.

Daten zu ABI-5366 präsentiert

Auf dem Kongress der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) stellte das Unternehmen aktuelle Daten zu ABI-5366 vor. Der langwirksame Kandidat gegen Herpes-simplex-Viren zeigte in präklinischen und klinischen Studien eine vielversprechende Dosierbarkeit und Verträglichkeit. Erste Proof-of-Concept-Daten werden für Herbst 2025 erwartet.

Finanzielle Absicherung durch Partnerschaft

Die Zusammenarbeit mit Gilead Sciences wurde verlängert - inklusive einer Zahlung von 10 Millionen US-Dollar und zusätzlichen Eigenkapitalinvestitionen. Diese Mittel sollen die Entwicklung der antiviralen Wirkstoffe vorantreiben, darunter ABI-6250 gegen HDV und ABI-1179 gegen Herpes. Die Partnerschaft stärkt die finanzielle Position des Unternehmens mindestens bis Mitte 2026.

