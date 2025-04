MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu BSW-Parteitag in Thüringen:

"Die Bestätigung von Katja Wolf als Landeschefin des Bündnisses Sahra Wagenknecht in Thüringen ist ein großer Erfolg für die Ex-Oberbürgermeisterin von Eisenach. Vor allem aber ist sie eine Niederlage für Sahra Wagenknecht. Das Votum könnte noch zur Zäsur werden. Denn bislang hat es zum Selbstverständnis Wagenknechts gehört, in die BSW-Landesverbände hineinzuregieren und mitzubestimmen, welcher Kurs vor Ort einzuschlagen ist. Der gezielte Aufbau einer Gegenkandidatin für Wolf war eine solche Intervention. Wolf gilt Wagenknecht als zu pragmatisch und mit Blick auf die Maximen Wagenknecht'scher Außenpolitik - Stichwort Ukraine-Krieg - als zu kompromissbereit. Die Thüringer haben der Parteigründerin ein klares Stopp-Signal entgegengehalten. Grund dürfte neben der Popularität Wolfs auch ein Abwehrreflex gegen die Übergriffigkeit aus Berlin sein. Für das BSW sind das keine schlechten Nachrichten. Die Wahl zeigt, dass die Demokratie in der Partei funktioniert. Wagenknecht indes ist geschwächt."/yyzz/DP/nas