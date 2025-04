Die Dividendensaison ist in vollem Gange und dementsprechend sprudeln die Ausschüttungen. Anleger, die jetzt etwas davon abhaben möchten, können noch in dieser Woche mit den folgenden Aktien total abkassieren. Der Mai beginnt in dieser Woche und damit die Hochphase der Dividendensaison. Wer jetzt noch etwas von den attraktiven Zahlungen abhaben will, der muss schnell sein, denn täglich geht eine ganze Reihe interessanter Werte Ex-Dividende.Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...