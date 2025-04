Bavarian Nordic steht vor wichtigen Weichenstellungen: US-Empfehlung für Chikungunya-Impfstoff und Produktionsverlagerung könnten die Aktie beleben. Wird das Unternehmen die Skepsis der Anleger entkräften?

Kann der dänische Impfstoffspezialist mit neuen Produkten und Produktionsoptimierungen die skeptischen Anleger überzeugen? Bavarian Nordic steht an einem Wendepunkt: Während wichtige Impfstoff-Zulassungen und Produktionsverlagerungen langfristiges Potenzial versprechen, bleiben Investoren angesichts der aktuellen Bewertungsdivergenz vorsichtig.

CDC-Empfehlung als Gamechanger?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bavarian Nordic ?

Ein entscheidender Lichtblick für das Unternehmen kam Mitte April: Das einflussreiche US-amerikanische Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) sprach eine Empfehlung für den Chikungunya-Impfstoff aus. Diese Entscheidung ebnet den Weg für eine breitere Anwendung des Reisemedikaments auf dem wichtigen US-Markt - ein potenzieller Umsatzhebel im Travel-Health-Segment.

Produktionsoptimierung als Margentreiber

Parallel arbeitet Bavarian Nordic intensiv an der Verbesserung seiner Profitabilität. Die Verlagerung der Produktion von Tollwut- und FSME-Impfstoffen nach Dänemark soll noch in diesem Jahr starten und die Margen spürbar erhöhen. Diese operative Straffung könnte dem Unternehmen dringend benötigte finanzielle Spielräume verschaffen.

Zulassungen versus Marktzweifel

Trotz dieser positiven Signale bleibt die Anlegergemeinde gespalten:

Die kürzlich erfolgte FDA-Zulassung des gefriergetrockneten Jynneos-Impfstoffs und die EU/US-Freigabe des Chikungunya-Impfstoffs gelten als unmittelbare Wachstumstreiber

Doch aktuelle Analystenbewertungen zeichnen ein widersprüchliches Bild - von "unterbewertet" bis zu Warnungen vor kurzfristigen Risiken

Entscheidendes Halbjahresergebnis steht bevor

All eyes on August: Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 22. August 2025 wird zum Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der aktuellen Wachstumsstory. Bis dahin dürfte die Aktie weiter zwischen Impfstoff-Optimismus und Bewertungszweifeln pendeln.

Anzeige

Bavarian Nordic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bavarian Nordic-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:

Die neusten Bavarian Nordic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bavarian Nordic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bavarian Nordic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...