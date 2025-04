Voltabox setzt auf Restrukturierung und Übernahmen, um die Profitabilität zu steigern. Kann das Unternehmen 2025 die schwarze Null erreichen?

Transformation mit klarem Fokus: So stellt Voltabox die Weichen neu

Die Voltabox-Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt - doch was steckt hinter der Entwicklung? Der Schlüssel liegt in einer radikalen strategischen Neuausrichtung, die das Unternehmen jetzt mit konkreten Maßnahmen untermauert.

EKM-Übernahme abgeschlossen: Mit dem Erwerb von 99 % der EKM Elektronik GmbH stärkt Voltabox seine Technologiebasis und erweitert das Geschäftsfeld.

Defizitäre Bereiche abgestoßen: Die Veräußerung der VoltaMobil Business Unit und der ForkOn-Anteile entlastet die Bilanz.

Die Veräußerung der VoltaMobil Business Unit und der ForkOn-Anteile entlastet die Bilanz. Fokus auf Profitabilität: Die geplante Restrukturierung der VoltaStore-Sparte mit der GreenCluster GmbH soll nachhaltige Margen bringen.

2025 als Wendepunkt? Umsatzsprung und schwarze Zahlen in Sicht

Nach Jahren der Konsolidierung peilt Voltabox für 2025 erstmals wieder einen Break-Even an - bei einem erwarteten Umsatz zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Die Zahlen wären ein klares Signal, dass die Restrukturierung Früchte trägt.

Die Marktstimmung spiegelt die Hoffnungen wider:

Seit Jahresanfang legte die Aktie um satte 190 % zu.

Mit 3,05 Euro nähert sie sich dem 52-Wochen-Hoch von 3,07 Euro.

Doch der entscheidende Test steht noch aus: Der Geschäftsbericht am 30. April wird zeigen, ob die Prognosen haltbar sind - oder ob Voltabox noch Gegenwind erwarten könnte.

