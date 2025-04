Heidelberg Pharma verzeichnet höhere Verluste durch gestiegene Forschungsausgaben, doch klinische Erfolge und Finanzspritzen geben Hoffnung. Wird die Pipeline die Wende bringen?

Kann der Biotech-Underdog mit bahnbrechenden Krebsmedikamenten die Wende schaffen? Heidelberg Pharma präsentiert im ersten Quartal 2025 tieferrote Zahlen - doch hinter den nackten Verlusten brodelt es in den Laboren. Während die Kosten für klinische Studien in die Höhe schießen, bahnen sich Meilensteinzahlungen und vielversprechende Studiendaten den Weg.

Finanzielle Durststrecke: Verluste nehmen zu

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

Nettoverlust steigt auf 5,9 Mio. Euro (Q1 2024: 4,5 Mio. Euro)

Verlust pro Aktie klettert von 0,10 auf 0,13 Euro

Operative Ausgaben explodieren um 36% auf 9,0 Mio. Euro

Der Grund? Heidelberg Pharma geht in die Offensive: 6,6 Mio. Euro fließen in die Forschung - vor allem in die klinische Entwicklung der Hoffnungsträger HDP-101 und HDP-102.

Cash-Injektionen stabilisieren das Schiff

Doch es gibt Lichtblicke am finanziellen Horizont:

20 Mio. Dollar Sofortzahlung von HealthCare Royalty Partners im März

von HealthCare Royalty Partners im März Potenzielle 70 Mio. Dollar aus der Telix-Partnerschaft bei FDA-Zulassung

"Damit reicht das Geld voraussichtlich bis 2027", erklärt das Unternehmen. Eine Atempause für die Pipeline-Arbeit.

Klinische Pipeline: Wo die Zukunft liegt

Während die Bilanzen bluten, liefern die Labore Ergebnisse:

HDP-101 (Multiples Myelom): Kohorte 7 zeigt weiterhin Sicherheit und Verträglichkeit

(Multiples Myelom): Kohorte 7 zeigt weiterhin Sicherheit und Verträglichkeit HDP-102 (Non-Hodgkin-Lymphome): Klinische Entwicklung angelaufen

Die Aktie notiert bei 2,73 Euro - 11,9% unter dem 52-Wochen-Hoch, aber immerhin noch 11,9% im Plus seit Jahresbeginn. Für Biotech-Investoren bleibt es ein Hochrisikospiel: Entweder die Medikamentenkandidaten durchbrechen die klinischen Hürden - oder die Verluste werden weiter steigen. Die nächsten Studiendaten könnten den Kurs entscheidend lenken.

