Emmen, Schweiz, 28. April 2025



ALSO baut seine Cybersecurity-Plattform weiter aus

Einführung neuer Produkte des Partnerunternehmens CYE, die einen einfachen und effektiven Ansatz für die Cybersecurity von KMUs bieten



IT-Umgebungen entwickeln sich ständig weiter und bieten spannende neue Möglichkeiten für Innovationen. Mit dem Aufkommen von Anwendungen wie künstlicher Intelligenz und der Verbreitung von IoT-Geräten können Unternehmen diese Fortschritte nutzen, um Wachstum und Effizienz zu steigern.

Entsprechend ist der Bedarf an starken Sicherheitsmassnahmen zum Schutz dieser sich schnell entwickelnden IT-Umgebungen von grösster Bedeutung. Daher verzeichnet der europäische Markt für Cybersecurity ein starkes Wachstum, das bis 2030 voraussichtlich rund 70 Milliarden Euro erreichen wird.

Aufgrund der hohen Komplexität der technischen Lösungen bleibt Cybersecurity für viele Unternehmen jedoch eine Herausforderung. Mehr als 3 000 Anbieter bieten über 89 Produktunterkategorien an, und die Umsetzung wirksamer Schutzmassnahmen ist mit erheblichen Kosten verbunden. In der Regel verfügen nur grosse Unternehmen über die Ressourcen und das Fachwissen, um fortschrittliche Cybersicherheitslösungen in vollem Umfang zu nutzen, so dass kleinere Unternehmen mit begrenzten Budgets anfällig und gefährdet sind. Deshalb hat ALSO zusammen mit weltweit führenden Sicherheitsanbietern eine umfassende Cybersecurity-Plattform entwickelt, die speziell für KMUs konzipiert wurde.

Ab sofort bietet ALSO in allen 32 Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist, neue Cybersecurity-Produkte seines Partners CYE an. Zu diesem neuen Angebot gehört die HYVER-Plattform, die auf Managed Service Provider (MSP) zugeschnitten ist. Sie ermöglicht es SMB-Vertriebspartnern, die aktuelle Cyber-Risikosituation zu managen, einen Trichter von Gegenmassnahmen zu erstellen und die Priorisierung von Abhilfemassnahmen zu unterstützen.

"Mit den neuen CYE-Produkten erweitern wir unser Cybersicherheitsökosystem und demokratisieren fortschrittliche Cybersicherheitslösungen. So können Channel-Partner Organisationen jeder Grösse effektiv schützen und Investitionen genau dort rechtfertigen, wo Schutz benötigt wird", sagt Jan Bogdanovich, Managing Director Commercial Business bei ALSO.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit ALSO und ihrem umfangreichen Ökosystem zusammenzuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf neue Compliance-Anforderungen wie NIS2 und DORA", erklärt Reuven Aronashvili, Gründer und CEO von CYE. "Gemeinsam helfen wir MSPs, klar zu erkennen, worauf sich ihre Kunden konzentrieren sollten, um die Cybersicherheit zu verbessern, abgestimmt auf ihre spezifischen Branchen- und Geschäftsanforderungen."





ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 570 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com .

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .

