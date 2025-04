Eine Antwort darauf wird Almonty Industries sein - ein aufstrebender Wolframproduzent, der nicht nur als Bollwerk gegen chinesische Dominanz gilt, sondern auch als heißer Kandidat für eine Börsennotierung an der NASDAQ. Für clevere Investoren bietet sich hier die seltene Chance, frühzeitig von einem geopolitisch getriebenen Rohstoff-Hype zu profitieren. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Ausgabe vom 25. April 2025, S. 24, kündigte CEO Lewis Black bereits wörtlich an: "Mir ist klar, dass ich vielen Interessenten sagen muss, dass ich sie nicht sofort beliefern kann." Ob diese Ansage die Marktteilnehmer in Panikmodus beruhigt? Dies bleibt zu bezweifeln. Was wird wohl ein Weltkonzern tun, wenn dieser Wolfram zur Fertigstellung von Produkten benötigt? Investoren können sich nun positionieren - mit guten Gründen. Mehr dazu im Bericht.

Almonty Industries: Der Schlüssel zur Wolfram-Unabhängigkeit des Westens

Der weltweite Wolframmarkt wird aktuell zu etwa 90 % von China dominiert - auch deshalb, weil Russland und Nordkorea ihr Material bevorzugt dorthin liefern. Für westliche Industrien, insbesondere im Hightech- und Rüstungsbereich, eine gefährliche Abhängigkeit. Doch genau hier kommt Almonty Industries ins Spiel.

Nach zehn Jahren Entwicklungs- und Fertigstellungsarbeit bringt Almonty im Sommer 2025 seine strategisch bedeutende Sangdong-Mine in Südkorea in Produktion - eines der größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas. CEO Lewis Black machte gegenüber der FAZ deutlich: Die Nachfrage übersteigt bereits jetzt das Angebot. Viele Interessenten müssen sich hinten anstellen.

Doch Kunden, die sich frühzeitig Wolfram von Almonty sichern, genießen klare Vorteile: Sie erhalten nicht nur verlässliche Lieferungen aus politisch stabilen Regionen, sondern gewinnen auch Marktanteile, da Konkurrenzunternehmen zunehmend unter den chinesischen Exportbeschränkungen leiden. Wie man so schön sagt: Haben ist besser als brauchen.

NASDAQ-Notierung: Der nächste Werttreiber für Almonty

Ein weiterer Paukenschlag für Investoren: Almonty plant die Verlegung seines Firmensitzes in die USA - verbunden mit einer angestrebten Notierung an der NASDAQ, der wichtigsten Börse neben der NYSE. Diese Entwicklung dürfte der Aktie einen erheblichen Schub verleihen. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 500 Mio. USD ist noch reichlich Luft nach oben - insbesondere wenn man bedenkt, dass MP Materials, ein vergleichbares Unternehmen im Bereich Seltener Erden, bereits bei 4 Mrd. USD Börsenwert liegt.

Ein NASDAQ-Listing würde nicht nur die Liquidität der Aktie deutlich erhöhen, sondern auch den Zugang zu einem viel größeren Investorenkreis eröffnen - und damit möglicherweise den Weg für ein rasches Übernahmeangebot ebnen. Wer zulange wartet muss möglicherweise mehr für eine Übernahme bezahlen. Die Zeichen stehen eindeutig auf Expansion und "Amerikanisierung", was durch die Nominierung des erfahrenen US-General Pirna für das Board of Directors des Unternehmens zusätzlich unterstrichen wird. Am kommenden Mittwoch, den 30. April 2025, findet die Hauptversammlung von Almonty statt, möglicherweise werden dann weitere Details zur Börsennotierung an der NASDAQ bekannt.

Fazit: Strategischer Rohstoff, strategische Chance - jetzt investieren, bevor die USA zuschlagen

Almonty Industries steht vor dem ultimativen Durchbruch. Mit der bald beginnenden Produktion in Südkorea, der geplanten NASDAQ-Notierung und wachsendem geopolitischem Druck auf die Rohstoffmärkte ist das Unternehmen in einer einzigartigen Position, zur Rettung der westlichen Wolframversorgung beizutragen. Die NASDAQ in Manhattan befindet sich am berühmten Times Square, und unmittelbar davor liegt zufälligerweise ein Rekrutierungsbüro der US-Armee - Unternehmensfinanzierung trifft unmittelbar auf Anwendung.

Für Investoren bedeutet das: Wer Wolfram kontrolliert, kontrolliert Fortschritt und Sicherheit. Die Aktie von Almonty bietet ein spannendes asymmetrisches Chancen-Risiko-Profil - gerade jetzt, bevor die US-Investoren auf breiter Front einsteigen. Wer nicht Gefahr laufen möchte, ein Übernahmeangebot zu verpassen oder in einer Kursrallye das Nachsehen zu haben, sollte bereits jetzt eine Position aufbauen. Besonders an marktberuhigten Tagen kann es sinnvoll sein, mit Abstauberlimits aktiv zu werden.

Denn eines ist sicher: Die Uhr tickt - und Almonty Industries ist bereit, das Zünglein an der Waage im globalen Rohstoffpoker zu werden.

P.S.: Sphene Capital hat am 24. April 2025 die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von zuvor 5,20 CAD auf 5,40 CAD erhöht. Quelle: more-ir.de/d/32340.pdf

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD an der TSX, Stand: 27. April 2025, Quelle: LSEG

