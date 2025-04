DJ MÄRKTE ASIEN/Kleine Kursgewinne

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Überwiegend mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die Indizes an den ostasiatischen Börsen zum Beginn der neuen Woche. Sie folgen damit der positiven Vorgabe der Wall Street vom Freitag, wo sich anfänglich kleine Gewinne im Handelsverlauf verstetigt hatten.

Der Nikkei-225-Index in Tokio steigt um 0,5 Prozent auf 35.876 Punkte. Dort wird am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Für Mittwoch und Donnerstag haben die Akteure dann die Sitzung der japanischen Notenbank im Blick. Die Erwartung ist, dass sie zunächst angesichts der unklaren Zollsituation auf weitere Zinserhöhungen verzichten wird.

In Seoul liegt der Kospi ganz knapp im Plus, im australischen Sydney folgt der Markt etwas stärker den US-Börsen, dort geht es um 0,8 Prozent aufwärts. In Schanghai und in Hongkong ist die Tendenz behauptet.

Weiter wird an den Börsen verhaltener Optimismus gespielt, dass das von US-Präsident Donald Trump heraufbeschworene Zollgewitter letztlich glimpflicher ausgehen wird als anfangs zu befürchten war, nachdem Trump eine dreimonatige Pause verfügt und damit Verhandlungen eine Chance eingeräumt hatte. Mit Japan und Südkorea soll man hier laut US-Verhandlungskreisen schon weit gekommen sein. Weiter unklar und teils widersprüchlich ist dagegen die Meldungslage, was die wichtigen US-chinesischen Vereinbarungen betrifft.

Als ermutigend bezeichnen Marktteilnehmer, dass das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, chinesische Behörden hätten einigen Importeuren von US-Waren mitgeteilt, dass sie auf die jüngste Erhöhung der Zollsätze um 125 Prozent für bestimmte US-Importe verzichten würden.

Verkauft werden in Hongkong Immobilienaktien. Händler sprechen von einer Reaktion auf die jüngste Erklärung des Politbüros und stellen fest, dass Marktspekulationen über aggressivere Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor im Vorfeld des Treffens offenbar zu optimistisch gewesen seien. Die Politbürositzung hatte in der vergangenen Woche keine neuen unterstützenden Maßnahmen hervorgebracht. Longfor geben um 1,1 Prozent nach, Country Garden ebenfalls und Shimao Group um 1,2 Prozent.

In Seoul verteuern sich Hanwha Ocean um 1,7 Prozent im Vorfeld der Quartalszahlenvorlage. Die Werft meldete unterdessen einen Neuauftrag. Der Kurs des Ölraffinerierers S-Oil tendiert knapp behauptet, nachdem die Geschäftszahlen unter den Erwartungen ausgefallen sind.

In Tokio gehören Autoaktien zu den Tagesgewinnern. Toyota verbessern sich beispielsweise um 4,0 Prozent, Nissan um 3,5 und Honda um 0,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.028,90 +0,8% -2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.876,00 +0,5% -10,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.549,97 +0,1% +6,3% 09:00 Schanghai-Comp. 3.294,02 -0,0% -1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.997,08 +0,1% +9,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:32 % YTD EUR/USD 1,1365 0,0 1,1362 1,1366 +9,8% EUR/JPY 162,97 -0,1 163,19 162,89 +0,3% EUR/GBP 0,8540 0,0 0,8537 0,8544 +3,3% GBP/USD 1,3307 0,0 1,3306 1,3303 +6,3% USD/JPY 143,40 -0,2 143,63 143,30 -8,7% USD/KRW 1.438,36 0,5 1.438,36 1.438,50 -2,5% USD/CNY 7,1956 0,0 7,1956 7,1938 -0,2% USD/CNH 7,2969 0,1 7,2891 7,2872 -0,6% USD/HKD 7,7574 0,0 7,7573 7,7582 -0,1% AUD/USD 0,6400 -0,0 0,6402 0,6395 +3,4% NZD/USD 0,5966 0,0 0,5964 0,5975 +6,6% BTC/USD 94.083,00 -0,4 94.419,20 93.588,25 +1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.292,43 3.319,65 -0,8% -27,22 +26,5% Silber 28,93 29,11 -0,6% -0,18 +4,3% Platin 857,61 859,27 -0,2% -1,66 -1,9% Kupfer 4,8035 4,84 -0,8% -0,04 +18,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 28, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)

