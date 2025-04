FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX BEHAUPTET SICH - Nach der jüngsten Erholungsrally kann der Dax zum Wochenstart seine Gewinne halten. Gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent höher auf 22.269 Punkte. Damit nähert er sich am Montag wohl wieder dem Tageshoch vom Freitag bei 22.318 Punkten und unternimmt einen weiteren Versuch, die 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 22.215 Punkten zu knacken. Nach einem turbulenten Monat, mit einem zwischenzeitlich hohen Verlust nach dem von den USA losgetretenen Zollkonflikt Anfang April, liegt der Dax im April tatsächlich sogar wieder leicht im Plus. Vom Monatstief bei 18.489 Punkten erholte er sich um mehr als 20 Prozent. Damit liegt der Dax nur noch rund ein Prozent unter dem Niveau, das er vor der Ankündigung von Donald Trump, das US-Handelsbilanzdefizit mit einer Flut von Zöllen ausgleichen zu wollen, innehatte. Zum Rekordhoch von 23.746 Punkten fehlen dem deutschen Leitindex derzeit knapp sieben Prozent. Anlagestratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan sieht die Chancen und Risiken der internationalen Aktienmärkte im Vergleich zu den USA immer attraktiver werden. Sollte sich die Nachrichtenlage rund um die Zölle weiter aufhellen, sollten sie stärker profitieren als die Wall Street - und im Falle vorherrschender Rezessionssorgen weniger leiden als üblich.

USA: - DOW KNAPP IM PLUS, NASDAQ LEGT ZU - Mahnende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Zollstreit haben die Anleger am Freitag nicht länger beunruhigt. Nach einem vorübergehenden Kursdämpfer berappelten sich die wichtigsten Indizes rasch und schlossen im Plus nahe ihrer Tageshochs. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete. Eine weitere Zollpause bezeichnete Trump zudem als unwahrscheinlich. Der Technologie-Index Nasdaq 100 gewann am Ende des Tages 1,14 Prozent auf 19.432,56 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit plus 0,05 Prozent auf 40.113,50 Zähler ins Ziel. Beim marktbreiten S&P 500 stand ein Aufschlag von 0,74 Prozent auf 5.525,21 Punkte zu Buche.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND MODERATE GEWINNE - Die Anleger an den wichtigsten Börsen in Asien haben sich am Montag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Die von den USA losgetretenen Handelskonflikte sorgen weiterhin für Unsicherheit. Der japanische Leitindex Nikkei-Index stieg im späten Handel um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,07 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien hielt sich knapp in der Gewinnzone.



DAX 22242,45 0,81%

XDAX 22362,43 1,01%

EuroSTOXX 50 5154,12 0,77%

Stoxx50 4348,60 0,20%



DJIA 40113,50 0,05%

S&P 500 5525,21 0,74%

NASDAQ 100 19432,56 1,14%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,64 0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1374 0,08%

USD/Yen 143,34 -0,23%

Euro/Yen 163,04 -0,13%

°



BITCOIN:





Bitcoin 94.101 0,35%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 67,13 +0,26 USD WTI 63,35 +0,35 USD °



/mis