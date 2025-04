EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

TRATON GROUP rechnet nach verhaltenem erstem Quartal mit besserem Geschäftsverlauf in zweiter Jahreshälfte und hält an Zielen für 2025 fest



28.04.2025 / 08:00 CET/CEST

TRATON GROUP rechnet nach verhaltenem erstem Quartal mit besserem Geschäftsverlauf in zweiter Jahreshälfte und hält an Zielen für 2025 fest Umsatz der TRATON GROUP im ersten Quartal 2025 bei 10,6 Mrd €, 10 % unter Vorjahresquartal

Bereinigtes Operatives Ergebnis bei 646 Mio €, nach 1.106 Mio im Vorjahr

Bereinigte Operative Rendite geht um 3,3 Prozentpunkte auf 6,1 % zurück

Auftragseingang steigt um 12 % auf 74.300 Fahrzeuge

Absatz mit 73.100 Fahrzeugen um 10 % unter dem Vorjahreswert München, 28. April 2025 - Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2025 gestartet, rechnet aber dank eines wieder ansteigenden Auftragseingangs mit einem besseren Geschäftsverlauf in der zweiten Jahreshälfte und bestätigt entsprechend ihre Jahresprognose. Parallel zum bereits berichteten Absatzrückgang im ersten Quartal 2025 um 10 % auf 73.100 (3M 2024: 81.100) Fahrzeuge ging auch der Umsatz um 10 % auf 10,6 (3M 2024: 11,8) Mrd € zurück. Das Vehicle-Services-Geschäft trug mit einem Anteil von 21 (3M 2024: 19) % am Gesamtumsatz wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Der Auftragseingang legte im ersten Quartal um 12 % zu, auf 74.300 (3M 2024: 66.400) Fahrzeuge. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Absatz (Book-to-bill Ratio) betrug 1,0 (0,8). Das bereinigte Operative Ergebnis lag mit 646 (3M 2024: 1.106) Mio € signifikant unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigte Operative Rendite geht entsprechend um 3,3 Prozentpunkte auf 6,1 (3M 2024: 9,4) % zurück. Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: "Wir haben als TRATON GROUP im ersten Quartal in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen und politischen Umfeld mit einer soliden Leistung überzeugt. Wie erwartet haben wir Rückgänge bei Absatz, Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Trotz erheblicher Unsicherheit stimmt mich der Blick nach vorn verhalten zuversichtlich. Denn der Auftragseingang zieht wieder an und lag im ersten Quartal um 12 % über dem Vorjahr. In Europa sogar um 56 %. Auch die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen nimmt weiter Fahrt auf. Im ersten Quartal konnten wir unseren Absatz hier verdoppeln. Unsere Marken haben die richtigen Produkte, um unseren Purpose Wirklichkeit werden zu lassen: Transforming Transportation Together. For a sustainable world." Entwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP Scania Vehicles & Services hat im ersten Quartal eine bereinigte Operative Rendite von 10,5 (3M 2024: 14,3) % erzielt. Der Absatz im Lkw-Geschäft sank aufgrund einer allgemeinen Kaufzurückhaltung und sorgte somit für einen volumenbedingten Umsatzrückgang. Zudem belasteten höhere Währungseffekte die Rendite von Scania. Das schwächer werdende Marktumfeld in Europa hat sich im Berichtszeitraum wie erwartet auch auf MAN Truck & Bus ausgewirkt. Die bereinigte Operative Rendite ging auf 4,6 (3M 2024: 7,9) % zurück. Der geringere Umsatz konnte durch niedrigere Fixkosten nur teilweise kompensiert werden. Die nordamerikanische TRATON-Marke International hat im ersten Quartal eine bereinigte Operative Rendite von 2,3 (3M 2024: 5,0) % erzielt. Der Lkw-Absatz ging aufgrund zurückhaltender Käufer in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld stark zurück, im Gegensatz dazu stieg der Absatz von Bussen an. Der Umsatzrückgang konnte durch einen günstigen Produktmix teilweise kompensiert werden. Volkswagen Truck & Bus konnte im Berichtszeitraum die bereinigte Operative Rendite um 2,1 Prozentpunkte auf 13,1 (3M 2024: 11,0) % steigern. Der Absatzanstieg bei Lkw ist vor allem auf eine positive Marktentwicklung im ersten Quartal in Brasilien zurückzuführen. Der gestiegene Umsatz wurde durch Währungseffekte negativ beeinflusst. Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: "Wir haben im ersten Quartal abermals von der Zusammenarbeit unserer Marken und unserer internationalen Aufstellung profitiert. Die Unsicherheiten im Markt machen allerdings deutlich, dass wir auch mit einem positiven Momentum in Europa beim Auftragseingang im ersten Quartal noch nicht von einem grundsätzlichen Aufschwung sprechen können. Zudem haben wir die aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Blick. Wir bleiben jedoch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich und halten an unserer Jahresprognose für 2025 fest. Für Absatz und Umsatz der TRATON GROUP rechnen wir weiterhin mit einer Bandbreite von - 5 bis + 5 %. Für die bereinigte Operative Rendite wird eine Bandbreite von 7,5 bis 8,5 % prognostiziert. Unser Ausblick steht weiterhin unter dem Vorbehalt geopolitischer Entwicklungen, insbesondere in den USA, und deren Auswirkungen auf das Geschäft der TRATON GROUP." Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP: 3M 2025 3M 2024 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 74.307 66.434 12% davon Lkw 58.891 53.034 11% davon Busse 7.754 8.151 -5% davon MAN TGE 7.662 5.249 46% Absatz 73.090 81.148 -10% davon Lkw 57.566 68.772 -16% davon Busse 8.328 5.032 66% davon MAN TGE 7.196 7.344 -2% Umsatz (in Mio €) 10.606 11.798 -10% Operatives Ergebnis (in Mio €) 651 1.057 -406 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 646 1.106 -461 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,1 9,4 -3,3 ppt

3M 2025 3M 2024 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 10.325 11.477 -10% Operatives Ergebnis (in Mio €) 762 1.139 -377 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 756 1.188 -432 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,3 10,4 -3,0 ppt Netto-Cashflow (in Mio €) -111 438 -549 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 530 453 17% Ergebnis vor Steuern (in Mio €) 47 63 -16 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 46 63 -17 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 8,7 13,9 -5,2 ppt



Webcast für Presse und Analysten Zu den Ergebnissen der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 der TRATON GROUP findet am 28. April ab 10.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch.

Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten. Die Veranstaltung wird hier übertragen:

https://ir.traton.com/en/financial-dates-events/

Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.



Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



