AMSTERDAM und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, April 28, 2025, die globale Allianz für mobile Telekommunikation zwischen Deutsche Telekom, Orange, Telia und TIM, und du, ein führender Anbieter von Festnetz-, Mobilfunk- und digitalen Diensten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet haben, um multinationalen Kunden (MNCs) in den VAE und darüber hinaus nahtlose Konnektivitätslösungen anzubieten.

Die neue Partnerschaft erweitert die Reichweite der FreeMove Alliance im Nahen Osten und ist sowohl für die Betreiber der FreeMove Alliance als auch für Kunden, die regelmäßig in der Region geschäftlich tätig sind, von großem Wert. Sie ermöglicht es dem Anbieter du, seinen multinationalen Kunden Zugang zu erstklassigen Mobilfunknetzen und -diensten in Europa und weltweit zu bieten und gleichzeitig eine enge Beziehung zu ihrem wichtigsten und vertrauenswürdigsten Telekommunikationspartner aufrechtzuerhalten.

Selma Avdagic Tisljar, Geschäftsführerin der FreeMove Alliance, sagte: "Wir freuen uns sehr, du als Teil unserer Allianz begrüßen zu dürfen - einen vertrauenswürdigen Partner, der uns dabei helfen wird, unsere Präsenz im Nahen Osten zu stärken und sicherzustellen, dass unsere multinationalen Kunden von einer nahtlosen, erstklassigen mobilen Konnektivität profitieren".

Die multinationalen Kunden von du haben nun Zugang zu den führenden Betreibern der Allianz in Europa und den USA sowie zu deren globalem Netzwerk. Darüber hinaus profitieren sie von den Mobilitätslösungen für Unternehmen der FreeMove Alliance, die eine zentralisierte Verwaltung und umfassenden globalen Geschäftssupport ermöglichen.

Karim Benkirane, Chief Commercial Officer bei du, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der FreeMove Alliance, die einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zur Bereitstellung umfassender globaler Konnektivitätslösungen darstellt. Diese Partnerschaft wird uns dabei helfen, unser Serviceportfolio zu erweitern und unsere Mission zu stärken, der internationalen Geschäftswelt beispiellosen Telekommunikations-Support zu bieten".

Über FreeMove Alliance

Die 2003 gegründete FreeMove Alliance ist eine Allianz für mobile Telekommunikation zwischen der Deutschen Telekom, Orange, TIM und Telia. Sie fungiert als Hub für mobile Dienste und hilft multinationalen Unternehmen, ihre Investitionen in mobile Konnektivität zu optimieren, indem sie über eine zentrale Verwaltungsstelle globalen Zugang zu den zuverlässigsten Netzwerken bietet. Die FreeMove Alliance fördert die globale Mobilität, indem sie die Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Betreibern ermöglicht. Über die preisgekrönten Netzwerke ihrer Mitglieder bietet sie erstklassige Konnektivität in 90 % ihrer Reichweite sowie optimierte Geschäftsvereinbarungen, spezielle Kundenbetreuung und Mehrwertdienste in mehr als 125 Ländern.

www.freemove.com

Über du

du bringt Leben ins Leben mit einem umfassenden Portfolio an Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und Unterhaltungsdiensten sowie Fintech-Lösungen. Mit einem digitalen Ansatz, der auf hochzuverlässiger Glasfaser- und 5G-Technologie basiert, bietet du maßgeschneiderte Lösungen, die Cloud Computing, KI-gestützte Analysen, fortschrittliche Cybersicherheit und IoT-Integration nutzen. Als vertrauenswürdiger digitaler Telekommunikationsanbieter, der die digitale Transformation in den VAE anführt, arbeiten wir mit einem dynamischen Partnernetzwerk zusammen, um Branchen und Gesellschaft zu operativer Exzellenz zu verhelfen und eine stärker vernetzte und digital fortschrittliche Zukunft in der gesamten Region zu gestalten.

www.du.ae/business

Contact:

Carolina Ramirez

Marketing Director at FreeMove Alliance

carolina.ramirez@freemove.com