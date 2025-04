In Frankfurt ist die Börsenampel mit dem Sprung des DAX über 22.200 Punkte vorläufig auf Grün gesprungen. Entscheidend bleibt die Marke bis zum Monatsende am Mittwoch. Schließt der DAX darüber, würde dies den Aufwärtstrend bestätigen, auch wenn mit dem "Sell in May"-Effekt nun saisonale Unsicherheiten anstehen. Der Aktienmarkt tritt dann in eine Zeit des Jahres ein, die für Aktien in der Vergangenheit nicht sehr förderlich war.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt das zentrale Thema dieser Woche: Im Handelsduell will niemand als Erstes blinzeln, es geht um die politische Ehre. Kurzfristige Ausnahmen lindern zwar Symptome, doch langfristig ist ein fortgesetztes faktisches Handels-Embargo für keine Seite tragbar. Für die Börse sind Gespräche und die daraus ableitbare Hoffnung auf eine Einigung nur eine vorübergehend wirkende Medizin.

Es wird auch immer klarer, dass Einigungen über Handelsabkommen einerseits nicht schnell und andererseits auch nicht in der Gestalt gefunden werden können, dass die Welt wieder zurückkehrt zu dem Stand, an dem sie zu Jahresbeginn gewesen ist. Das ist ein wenig mit der Inflation: Man freut sich, dass sie nicht mehr bei sechs oder sieben Prozent liegt, wenn sie auf zwei Prozent zurückgeht, aber das nicht gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu alten Preisniveaus.

Der Schaden ist angerichtet, ohne Deals würde er nur noch schlimmer werden. Diese Erkenntnis und auch die Tatsache, dass die US-Handelspolitik weiterhin unberechenbar bleiben dürfte, schädigen das Wachstum. Die Verschiffungen in die USA brechen ein; die Zahl der Unternehmen, die Engpässe befürchten, die mit der Pandemie vergleichbar sind, wächst. Wenn eine Einigung gefunden wird, kann China nicht plötzlich einen Monat lang das Doppelte liefern, um die Lagerbestände wieder zu normalisieren. Dafür haben sich die maritimen Transportkapazitäten schon zu sehr auf eine schwache Wirtschaft eingestellt. Es besteht das Risiko, dass die jetzt entstehenden Engpässe die Unternehmen noch Monate, möglicherweise bis in das wichtige Weihnachtsgeschäft hinein, begleiten werden.

