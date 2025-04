Baden-Baden (ots) -Seit diesem Wochenende ist auf Spotify der neue investigative Podcast DARK MATTERS verfügbar. Die Serie beleuchtet die These, dass ehemalige Agenten von Stasi und KGB nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Allianzen mit der organisierten Kriminalität eingingen - ausgestattet mit Geheimdienstmethoden und Milliarden aus dem beiseitegeschafften Volksvermögen.Produzent ist Journalist und Unternehmer Matthias Woestmann, bekannt als Whistleblower im 90-Millionen-Skandal rund um das Schweizer Krypto-Unternehmen Envion AG.Der Podcast untersucht, wie die Fusion von Geheimdienst- und Mafia-Methoden eine neue, nahezu unsichtbare Form von Wirtschaftskriminalität ermöglicht - mit potenziell geopolitischer Wirkung.Die drei Staffeln im Überblick:1. "How to rob 100 million - and get away with it"Eine fiktive Fallstudie zeigt detailliert, wie sich ein Täter mithilfe konspirativer Netzwerke und Dienstleister ("Crime as a Service") nahezu risikolos Millionen verschaffen kann - und die Beute juristisch sauber ins Trockene bringt.2. Historischer KontextDie verdeckte Zusammenarbeit östlicher Geheimdienste mit der Unterwelt. Wie sich Agenten systematisch für die Zeit nach '89 rüsteten - mit Tarnfirmen, Nummernkonten und Geheim-Dateien.3. Große Wirtschaftsverbrechen neu betrachtetWirecard, Cum-Ex, OneCoin: Der Podcast analysiert, ob verdeckte Strukturen aus der Ära des Kalten Kriegs eine Rolle gespielt haben - und wie die Drahtzieher ihre Identität tarnen.Über den ProduzentenMatthias Woestmann begann seine journalistische Laufbahn bei der ARD und leitete in den 1990er Jahren das ARD-Studio in Neu-Delhi. 2017/18 war er Vorsitzender des Verwaltungsrats der Schweizer Envion AG, gegen die er später Anzeige erstattete. Dies löste Ermittlungen aus, die sich auch gegen ihn selbst richteten. 2024 wurde das Verfahren eingestellt.Podcast (https://open.spotify.com/show/3jxLHf2jkJmH3SqlSmbzcW?uid=4f7adc624d06cd2d07ab&uri=spotify%3Aepisode%3A5BkElh3qmvVD5NejbxMoeY) auf Spotify // Pressekit (http://www.dark-matters.io/presskit) (Text Folge 2 & Foto des Produzenten)Pressekontakt:+49 1520 8342095info@dark-matters.iowww.dark-matters.ioOriginal-Content von: Dark Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179421/6020956