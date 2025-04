Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI senkt erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler etwa 30 Produkte dauerhaft im Preis. Ab dem 28. April sind Produkte wie Orangensaft, Eistee oder auch Wein um bis zu 50 Cent günstiger. So ist beispielsweise der RIO D'ORO Orangen-Nektar (1,5 Liter) ab sofort für unter zwei Euro erhältlich. Damit hält der Erfinder des Discounts und Preisführer erneut sein Tiefpreisversprechen ein.Nach Mineralwasser sind Fruchtsäfte wie Orangensaft und Apfelsaft das beliebteste Getränk der Deutschen.[1] Bei ALDI Nord und ALDI SÜD können Kund:innen jetzt sowohl bei Säften als auch bei weiteren Getränken wie Eistee oder Wein zusätzlich sparen. Ob für ein leckeres Frühstück, einen Drink für Zwischendurch oder lange Sommerabende - auch in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten können sich Kund:innen auf den Original ALDI Preis verlassen.Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen bis zu 50 Cent sparen:Säfte:- RIO D'ORO Orangen-Nektar, 1,5-Liter-Flasche für 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-0,20 Euro)- RIO D'ORO Fruchtsaftgetränk, 10x-0,2-Liter-Packung für 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-0,20 Euro)- RIO D'ORO Orangensaft, 1-Liter-Flasche für 2,19 Euro statt 2,39 Euro (-0,20 Euro)- RIO D'ORO Mehrfrucht-Premium-Direktsaft, 1-Liter-Packung für 2,19 Euro statt 2,39 Euro (-0,20 Euro)- RIO D'ORO Apfelsaft, 1,5-Liter-Flasche für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-0,20 Euro; nur bei ALDI SÜD)- GUT BIO Bio Orangensaft, 1-Liter-Packung für 2,65 Euro statt 2,75 Euro (-0,10 Euro)- RIO D'ORO Apfelsaft naturtrüb, 1-Liter-Packung für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-0,10 Euro)- RIO D'ORO Apfelsaft klar, 1-Liter-Flasche für 1,09 Euro statt 1,15 Euro (-0,06 Euro; nur bei ALDI Nord)Eistee:- FLIRTEA Premium Eistee, 1-Liter-Flasche für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (-0,10 Euro)- FLIRTEA Eistee, 1,5-Liter-Flasche für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (-0,10 Euro)- FLIRTEA Eistee, 0,5-Liter-Flasche für 0,35 Euro statt 0,39 Euro (-0,04 Euro; nur bei ALDI Nord)- FLIRTEA Eistee, 9x-0,5-Liter-Flasche für 3,15 Euro statt 3,49 Euro (-0,34 Euro; nur bei ALDI Nord)- FLIRTEA Eistee Zero, 0,5-Liter-Flasche für 0,49 Euro statt 0,59 Euro (-0,10 Euro; nur bei ALDI SÜD)Wein:- Rotweincuvée Nordmazedonien lieblich, 1-Liter-Flasche für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-0,30 Euro; nur bei ALDI Nord)- Rotwein VINA DEL ASADOR Entry-Level ES Gran Seleccion, 0,75-Liter-Flasche für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 0,20 Euro; nur bei ALDI SÜD)- Blauer Zweigelt trocken, 0,75-Liter-Flasche für 3,49 Euro statt 3,99 Euro (-0,50 Euro; nur bei ALDI Nord)- MARIO COLLINA Primitivo Rosato Apulien IGT halbtrocken, 0,75-Liter-Flasche für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)- PRIMITIVO Puglia IGT halbtrocken, 0,75-Liter-Flasche für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)- Dornfelder Spätburgunder Rheinhessen / Pfalz QbA halbtrocken, 1-Liter-Flasche für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro)- RAMON LOPEZ MURILLO Rioja Reserva DOC trocken, 0,75-Liter-Flasche für 4,49 Euro statt 4,79 Euro (-0,30 Euro)- KIWI TRAIL Sauvignon Blanc Marlborough trocken, 0,75-Liter-Flasche für 4,79 Euro statt 4,99 Euro (-0,20 Euro)- COLLECTION WÜRTTEMBERG Trollinger mit Lemberger Württemberg QbA trocken, 1-Liter-Flasche für 4,29 Euro statt 4,49 Euro (-0,20 Euro)- MARIO COLLINA Chardonnay Garda DOC trocken, 0,75-Liter-Flasche für 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-0,10 Euro)- BADEN Spätburgunder Weißherbst, 0,75-Liter-Flasche für 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-0,10 Euro; nur bei ALDI SÜD)- BADEN Spätburgunder QbA trocken, 0,75-Liter-Flasche für 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-0,10 Euro; nur bei ALDI Nord)- BADEN Grauburgunder Rivaner, 0,75-Liter-Flasche für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (-0,20 Euro; nur bei ALDI SÜD)- Vino Blanco de España trocken, 3-Liter-Bag-in-Box für 4,99 Euro statt 5,29 Euro (-0,30 Euro)- Vino Tinto de España trocken, 3-Liter-Bag-in-Box für 4,99 Euro statt 5,29 Euro (-0,30 Euro)- Vino Rosato de España trocken, 3-Liter-Bag-in-Box für 4,99 Euro statt 5,29 Euro (-0,30 Euro)[1] https://ots.de/ytpFXuPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6020953