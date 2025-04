Toronto, Ontario - 27. April 2025 - Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI) (FSE: A7F) ("Global Tactical Metals Corp." oder das "Unternehmen") freut sich, die Mitgliedschaft in der National Defense Industrial Association bekannt zu geben - zu einer Zeit nie dagewesener Investitionen der US-Regierung in die nationale Verteidigung.

Die US-Bundesregierung hat kürzlich ein historisches Verteidigungsbudget von 1 Billion US-Dollar vorgeschlagen, das die zunehmenden Bedrohungen für die nationale Sicherheit sowie die dringende Notwendigkeit zur Sicherung kritischer Lieferketten anerkennt. Als Lieferant strategischer Mineralien ist Global Tactical Metals gut positioniert, um diese nationale Priorität zu unterstützen.

Durch die Mitgliedschaft in der NDIA wird Global Tactical Metals aktiv mit Interessengruppen aus dem Verteidigungssektor zusammenarbeiten, um das Ziel zu verfolgen, ein bedeutender US-amerikanischer Lieferant von Antimon zu werden - einem als kritisch eingestuften Mineral für Anwendungen in den Bereichen Munition, Flammschutzmittel und Batteriesysteme.

Die Mitgliedschaft folgt auf kürzlich gemeldete hochgradige Probenergebnisse aus dem Projekt Green Mine in Nevada, bei denen Oberflächen- und untertägige polymetallische Mineralisierungen bestätigt wurden, einschließlich Gehalten von bis zu 17,7 % Antimon (Sb), 1.240 g/t Silber (Ag) und 13,97 % Blei (Pb).

"Der Beitritt zur NDIA bringt Global Tactical Metals in direkten Einklang mit den Prioritäten der USA im Bereich der nationalen Sicherheit und der kritischen Lieferketten für Mineralien zu einem entscheidenden Zeitpunkt", erklärte Kelly Abbott, CEO von Global Tactical Metals. "Die US-Regierung hat die Sicherung kritischer Mineralien zu einer nationalen Priorität erklärt, und wir freuen uns, eine zunehmend strategische Rolle bei der Erfüllung dieses Bedarfs zu übernehmen."

Global Tactical Metals wird die Erschließung des Projekts Green Mine weiter vorantreiben und mit Interessensvertretern aus der Industrie und der Regierung zusammenarbeiten, um die Rückführung kritischer Lieferketten für Mineralien in die USA zu unterstützen.

Wichtige Eckpunkte:

- Historischer Vorschlag eines US-Verteidigungsbudgets von 1 Billion US-Dollar unterstreicht die dringende Notwendigkeit sicherer kritischer Lieferketten für Mineralien.

- Global Tactical Metals Corp. wird Mitglied der National Defense Industrial Association (NDIA) und stärkt damit die Verbindungen zum US-Verteidigungssektor.

- Probenergebnisse aus dem Projekt Green Mine bestätigen hochgradige Oberflächen- und untertägige Mineralisierungen, einschließlich 17,7 % Antimon (Sb), einem von der US-Regierung als kritisch eingestuften Mineral.

- Positionierung zur Unterstützung der US-nationalen Sicherheitsinitiativen durch zukünftige inländische Versorgung mit kritischen Mineralien.

Über Global Tactical Metals Corp.

Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralvorkommen, die den kritischen Ressourcenbedarf in Nordamerika decken sollen. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der St. Anthony-Liegenschaft, einem vielversprechenden Mineralvorkommen in Neufundland, Kanada, in einer Region mit hohem mineralischem Potenzial.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch ein großes Landpaket in Darling Township im Südosten Ontarios - etwa 300 km nordöstlich von Toronto - erheblich erweitert. Dieses Grundstück, das nun mehr als 1.400 Hektar umfasst, konzentriert sich auf die Exploration kritischer Mineralien, mit besonderem Fokus auf Antimon - ein entscheidendes Element für erneuerbare Energien, Verteidigung und die Elektronikindustrie.

Zusätzlich hat Global Tactical Metals Corp. seine strategische Präsenz in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der Green Mine, einer ehemals produzierenden Antimonlagerstätte in Nevada, weiter ausgebaut und damit sein Engagement für die Sicherung kritischer Rohstoffressourcen verstärkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und umfassen, jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich: der Exploration und Entwicklung der Mineralliegenschaften des Unternehmens, einschließlich der St. Anthony-Liegenschaft, der Claims in Ontario und der neu abgesteckten Green Mine; des potenziellen Werts und der wirtschaftlichen Rentabilität dieser mineralischen Vermögenswerte; der steigenden Nachfrage nach Antimon und deren Auswirkungen auf die strategischen Initiativen des Unternehmens; und der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Vermögenswerte in Richtung einer möglichen Ressourcenerklärung weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich durchzuführen, Zugang zu Finanzierung und Infrastruktur, Erhalt erforderlicher Genehmigungen und regulatorischer Zustimmungen sowie günstige Marktbedingungen für kritische Mineralien.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die solche Abweichungen verursachen könnten, umfassen unter anderem: Herausforderungen bei der Beschaffung von Genehmigungen, regulatorischen Zustimmungen oder Finanzierungen; geologische oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration und Förderung von Mineralien; Änderungen der Marktnachfrage oder der Rohstoffpreise sowie unvorhergesehene Umwelt- oder Betriebsrisiken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste nicht vollständig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und können sich ändern. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

