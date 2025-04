28. April 2025. Agorana Media Group, Vancouver, Canada: Alkane Resources Ltd. und Mandalay Resources fusionieren und werden bereits 2025 mehr als 160.000 Unzen Gold produzieren.

Alkane Resources Limited (Symbol Frankfurt: AK7/ WKN 863617/ ISIN AU000000ALK9/ Symbol ASX: ALK) Der vereinbarte Merger beider Firmen führt zu einem breit aufgestellten Produzenten mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einer soliden Bilanz. Die etablierte Tomingley-Goldmine von Alkane in Australien, die derzeit nach einer umfassenden Erweiterung auf über 100.000 Unzen pro Jahr ab 2025 hochgefahren wird, ergänzt die stabile Produktion aus Mandalays Costerfield-Gold-/Antimonmine (Australien) sowie der Björkdal-Goldmine (Schweden). Mandalay Resources Corporation (Symbol Frankfurt: R7X2/ WKN A2PM64/ ISIN CA5625684025/ Symbol TSX: MND

Das Ziel von Alkane Resources

Alkane Resources verfolgt das Ziel, einer der führenden australischen Multi-Minen-Produzenten von Gold und Kupfer zu werden. Derzeit stammt die Goldproduktion aus der Tomingley-Mine in New South Wales, die seit 2014 in Betrieb ist und Produktionspläne bis über 2030 hinaus verfolgt. Alkane besitzt zudem mit Boda-Kaiser (Scoping Study mit 14,7 Mio. Unzen Goldäquivalent) eines der größten jüngst entdeckten Gold-Kupfer-Porphyrvorkommen Australiens. Zusätzlich hält Alkane Beteiligungen an mehreren vielversprechenden Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Goldsektor. Mit dem Zusammenschluss mit Mandalay Resources wird bereits jetzt ein signifikanter Goldproduzent geschaffen, der 2025 bereits mehr als 160.000 Unzen Gold produzieren wird. Doch das ist erst der Anfang. Alkane wird in den Folgejahren jährlich mehr als $100 Mio. freien Cash-Flow erzeugen. Nicht nur wird damit das hauseigene Multimillionen Boda -Kaiser Projekt finanzieret, sondern lässt weiteren Raum für weitere Zukäufe oder einfach nur Dividendenausschüttung. Wir werden sehen.

Vorteile für die Aktionäre

- Diversifizierte Produktion aus drei hochwertigen Minen verringert das operationelle und finanzielle Risiko.

- Erhöhung des Streubesitzes und verbesserte Liquidität durch größeres institutionelles Interesse und Indexinvestitionen.

- Erwartete Neubewertung zu höheren Bewertungsniveaus vergleichbarer ASX-gelisteter Goldproduzenten.

- Mandalay-Aktionäre erhalten Zugang zum Produktionswachstum der Tomingley-Goldmine und dem erheblichen Potenzial des Boda-Kaiser-Projekts.

- Alkane-Aktionäre profitieren von der strategischen Antimonproduktion der Costerfield-Mine und der gestärkten Bilanz.

Strategische Begründung für die Transaktion

- Starkes Produktionswachstum: Für 2025 wird eine kombinierte Produktion von rund 160.000 Unzen Goldäquivalent erwartet, die bis 2026 auf über 180.000 Unzen steigen soll. Die drei produzierenden Minen befinden sich in erstklassigen Bergbauregionen (Australien und Schweden). Die Gewinnmargen sollen sich verbessern: Die Produktionskosten (AISC) sollen von ~A$2.750 (~US$1.760) je Unze im Jahr 2025 auf ~A$2.160 (~US$1.420) im Jahr 2026 sinken.

- Stärkeres Kapitalmarktprofil: Die kombinierte Gesellschaft dürfte von einer Neubewertung profitieren, begünstigt durch eine mögliche Aufnahme in den GDXJ- und den ASX-300-Index. Zudem werden eine höhere Handelsliquidität und eine breitere Aktionärsbasis erwartet.

- Plattform für nachhaltiges Wachstum: Mit einer Proforma-Barmittelposition von A$188 Mio. / C$167 Mio. (Stand 31. März 2025) ist das Unternehmen gut aufgestellt, um organisches sowie anorganisches Wachstum voranzutreiben. Neben laufender Exploration in allen drei Minen wird das großflächige Kupfer-Gold-Projekt Boda-Kaiser weiteres Wachstumspotenzial bieten.

- Starkes Managementteam: Der Vorstand wird sich aus drei Nominierten von Mandalay (Brad Mills, Frazer Bourchier und Dominic Duffy), zwei von Alkane (Ian Gandel und Nic Earner) sowie einem neuen unabhängigen Vorsitzenden, Andy Quinn (einem erfahrenen Bergbauingenieur und Investmentbanker), zusammensetzen. CEO bleibt Nic Earner.

Die Transaktion

Alkane Resources wird sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Mandalay Resources im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (die "Transaktion") übernehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen weiterhin unter dem Namen "Alkane Resources" firmieren, an der ASX notiert bleiben und eine zusätzliche Börsennotierung an der TSX anstreben. Im Rahmen der Transaktion erhalten die Mandalay-Aktionäre für jede gehaltene Mandalay-Stammaktie 7,875 Stammaktien von Alkane unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Transaktion. Nach Abschluss werden die bisherigen Mandalay-Aktionäre etwa 55?% und die bisherigen Alkane-Aktionäre etwa 45?% der ausstehenden Stammaktien des kombinierten Unternehmens (auf unverwässerter Basis) halten. Die Marktkapitalisierung des neuen Unternehmens wird auf rund A$1,013 Mrd. / C$898 Mio. geschätzt. Die Geschäftsführung wird in Australien ansässig sein und von Alkane-Geschäftsführer Nic Earner geleitet, einem erfahrenen Manager mit umfangreicher operativer und unternehmerischer Expertise.

Marktkennzahlen

Basierend auf dem Umtauschverhältnis von 7,875 und den Schlusskursen der letzten Handelstage ergibt sich eine implizite Prämie von 2?% auf den Aktienkurs von Mandalay. Über einen Zeitraum von 20 Handelstagen (VWAP) ergibt sich ein Abschlag von 6?%. Die implizierte Marktkapitalisierung des neuen Unternehmens beträgt A$1,013 Mrd. / C$898 Mio.

Managementteam

Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Managementteam von den aktuellen Alkane-Führungskräften geleitet: Nic Earner als Geschäftsführer und James Carter als Finanzvorstand. Von Mandalay werden Ryan Austerberry (Chief Operating Officer) und Chris Davis (VP Exploration and Operational Geology) übernommen, die die operative Kontinuität in den Minen Costerfield und Björkdal sicherstellen. Der Unternehmenssitz wird sich in Perth, Australien befinden.

Wir sind gespannt und können goldaffinen und risikobewussten Anlegern nur empfehlen, sich diese Aktie unbedingt ins Depot zu legen. Wir haben diese unterbewertete Aktie bereits in der Vergangenheit empfohlen, können unsere Empfehlung nur nochmal wiederholen. Wir denken diese Aktien ist ein STRONG BUY.

Für mehr Information, der Merger-Präsentation sowie Downloads von Research- und Analystenberichte besuchen Sie bitte unsere deutsche Webseite unter: www.rohstoffpower.de. Für Informationen in englischer Sprache besuchen Sie bitte auch gerne die Webseite der Gesellschaft unter: www.alkane.com.au .

