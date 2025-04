Volkswagen kämpft mit politischen Risiken in den USA und nachlassender Nachfrage in China. Analysten senken Bewertungen, während der Konzern Gegenmaßnahmen einleitet.

Trump-Drohungen und Abschwächung in China belasten den Autoriesen

Die Volkswagen-Vz-ADR steht unter doppeltem Druck: Während die Unsicherheit über mögliche US-Importzölle auf europäische Autos weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Titel hängt, dämpft die nachlassende Nachfrage in China die langfristigen Wachstumserwartungen. Analysten passen ihre Fair-Value-Schätzungen entsprechend nach unten an.

Branche im Umbruch - VW zwischen den Fronten

Die Automobilbranche zeigt derzeit ein gespaltenes Bild. Während einige Player wie Uber von der aktuellen US-Politik profitieren, kämpfen insbesondere Elektroauto-Hersteller mit Gegenwind. Rivian etwa startete stark ins Jahr 2024, verlor aber schnell an Schwung. Der Markt bestraft klar Unternehmen, die sich nicht schnell genug an die neuen Realitäten anpassen.

Fundamentaldaten: Billige Bewertung, aber klarer Abwärtstrend

Mit einem KGV von nur 4,58 und einer Dividendenrendite von 6,49% (Stand 2024) erscheint die Bewertung auf den ersten Blick attraktiv. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 49,94 Milliarden Euro deutet jedoch der anhaltende Kursverlauf auf tiefsitzende Marktskepsis hin. Die Zahlen allein überzeugen die Investoren offenbar nicht.

Gegenstrategie: VW setzt auf radikalen Sparkurs und Marktanpassungen

Doch der Wolfsburger Konzern geht in die Offensive: Kapazitäten in Europa werden reduziert, die Lokalisierung in China vorangetrieben. Zudem peilt VW den lukrativen US-Pickup-Markt an und setzt verstärkt auf gemeinsame Plattformen, um Skaleneffekte zu heben. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Abwärtstrend zu stoppen? Die nächsten Quartalszahlen werden es zeigen.

