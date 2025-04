Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) -An diesem Muttertag lädt Ulike dich ein, die grossartige Frau in deinem Leben mit einem Geschenk der Selbstpflege, des Selbstvertrauens und der mühelosen Schönheit zu ehren. Feiere alles, was sie tut, und schenke ihr glatte, strahlende Haut mit dem Ulike Air 3 IPL-Haarentfernungsgerät - entwickelt, damit sie sich innerlich und äußerlich wohl fühlt.Mütter tragen so viel Verantwortung - Familie, Arbeit und alles dazwischen. Doch an diesem Muttertag sollten sie an erster Stelle stehen. Das Air 3 von Ulike bietet Komfort, Effizienz und fortschrittliche Technologie, damit Mütter strahlende, glatte Haut genießen können, ohne einen Salon aufsuchen zu müssen.Ein Geschenk, das deine Mutter in den Mittelpunkt stellt Eine Mutter zu sein bedeutet, alles für andere zu geben, aber die Selbstfürsorge sollte nie vernachlässigt werden. Verwöhne deine wunderbare Mutter in Ihrem Leben zum Muttertag mit etwas, bei dem sie sich zur Abwechslung mal auf sich selbst konzentrieren kann. Mit Ulike kann sie glatte, haarfreie Haut genießen, ohne sich mit herkömmlichen Haarentfernungsmethoden herumärgern zu müssen.Die Ulike IPL-Technologie macht es vielbeschäftigten Müttern leicht, ihre Schönheitsroutine in ihr Leben einzubauen, ohne dass die Zeit, die sie für sich selbst brauchen, darunter leidet.Fortschrittliche IPL-Technologie, entwickelt für sie Ulike Air 3 ist die perfekte Lösung für vielbeschäftigte Mütter, die schnelle Ergebnisse in Top-Qualität zu Hause erzielen möchten.Die wichtigsten Funktionen:- Die Eiskühltechnologie senkt die Kontakttemperatur auf 19,4 °C und sorgt so für eine angenehme Haarentfernung auch an den empfindlichsten Stellen.- 13-minütige Ganzkörperbehandlungen mit dem Auto-Gleitmodus für sorgenfreie Haarentfernung.- Drei Leistungsstufen, die auf verschiedene Körperbereiche und Hautempfindlichkeiten zugeschnitten sind, sorgen für eine individuelle Produkterfahrung für jede Mutter.Rabattaktion zum Muttertag Um den Muttertag zu feiern, bietet Ulike vom 1. bis 11. Mai 15% Rabatt auf der gesamten Website. Verwenden Sie außerdem den Code ULIKELOVE10 an der Kasse auf der offiziellen Ulike Website (https://bit.ly/4jE8sS0) und bei Amazon (https://amzn.to/4izinac), um einen 10% Zusatzrabatt zu erhalten.Über Ulike: Seit 2013 nutzt Ulike die Möglichkeiten klinischer Technologie, um nahezu schmerzfreie und kostengünstige Premium IPL-Geräte für die Haarentfernung zu Hause herzustellen. Die UKCA/CE-zugelassenen, klinisch getesteten und von Dermatologen empfohlenen Ulike-Geräte verfügen über die neuesten IPL- und Sapphire Eiskühlungstechnologien und bieten eine hervorragende Alternative zur Laserbehandlung für eine lang anhaltende Haarentfernung von Kopf bis Fuß.alessiobradde@ulike.comPressekontakt:Alessio BraddeGlobal Communications & PR Senior Manageralessiobradde@ulike.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mit-pflege-und-selbstbewusstsein-das-muttersein-feiern--die-ulike-muttertagsaktion-302439422.htmlOriginal-Content von: Ulike, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177420/6020993