KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen, hat die Markteinführung von KSManage V2.0 angekündigt, seiner hochmodernen Verwaltungsplattform für Rechenzentren. Die aktualisierte Plattform der nächsten Generation bietet eine breite Kompatibilität mit über 5.000 gängigen IT-Gerätemodellen und ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Anwender-Umgebungen. Dank der vollautomatischen Batch-Konfiguration per Mausklick steigert KSManage V2.0 die Verwaltungseffizienz um das bis zu Vierfache. Durch die Nutzung fortschrittlicher AIOps-Funktionen (Artificial Intelligence for IT Operations) erreicht die Plattform eine Fehlerdiagnosegenauigkeit von über 98 und reduziert den Energieverbrauch um 20 %. Diese Verbesserungen optimieren Betrieb und Wartung ("Operations and Maintenance" O&M) für skalierte Rechenzentren erheblich und ermöglichen ein nachhaltiges und intelligentes Infrastrukturmanagement.

Durch die rasante Entwicklung von Cloud Computing und KI-Anwendungen haben sich Rechenzentren in einem noch nie dagewesenen Tempo vergrößert von etwas mehr als hundert Geräten auf Zehntausende von Geräten. Dieses explosive Wachstum stellt erhebliche Herausforderungen an Betrieb und Wartung, insbesondere bei der Verwaltung riesiger Mengen heterogener Server, Speichersysteme und Netzwerkgeräte. KSManage wurde speziell zur Bewältigung dieser Komplexität entwickelt und bietet nicht nur intelligente und effiziente O&M-Lösungen für Rechenzentren, sondern beseitigt auch zentrale Probleme, wie Schwierigkeiten bei der Verwaltung unterschiedlicher Hardware, die geringe betriebliche Effizienz und die uneinheitliche Leistung der Infrastruktur. Die Plattform sorgt so für einen zuverlässigen, rationalisierten und intelligenten Infrastrukturbetrieb und ermöglicht es Unternehmen, sich voll und ganz auf die Förderung von Innovationen in ihrem Kerngeschäft zu konzentrieren.

Zentralisierte Verwaltung, integrierte All-in-One-Plattform

Eine große Herausforderung in skalierten Rechenzentren ist die Verwaltung heterogener Geräte verschiedener Hersteller und Modelle jedes mit seinen eigenen Verwaltungsschnittstellen und Protokollen. Open-Source-Tools bieten zwar grundlegende Funktionen, ihr dezentraler Ansatz führt jedoch häufig zu einer fragmentierten Ressourcenzuweisung und einer erhöhten betrieblichen Komplexität. KSManage V2.0 löst dieses Problem mit einer einheitlichen, unternehmensgerechten Plattform, die für die Rationalisierung von Betrieb und Wartung entwickelt wurde. Sie unterstützt eine breite Palette von IT-Geräten verschiedener Hersteller und bietet Kompatibilität mit über 5.000 Modellen von Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten. Durch standardisierte Schnittstellen und Protokolle ermöglicht die Plattform eine zentrale Out-of-Band-Verwaltung heterogener Infrastrukturen auf breiter Ebene, was den Betrieb erheblich vereinfacht und gleichzeitig die Effizienz und Kontrolle verbessert.

KSManage V2.0 bietet signifikante Neuerungen bei der Überwachung und Verwaltung von Rechenzentren mit erweiterten Funktionen in den Bereichen Zustandsüberwachung, Leistungsverfolgung, Inspektionsmanagement und Netzwerktest-Tools. Diese Verbesserungen ermöglichen eine granulare Zustandsüberwachung auf Komponentenebene, eine umfassende Ansicht der Leistungsmetriken und anpassbare Inspektions-Workflows.

Die Plattform unterstützt sowohl 2D- als auch 3D-Visualisierung, sodass die Nutzer wichtige Kennzahlen wie Stromverbrauch, Temperatur und Kapazität in Echtzeit überwachen können. Diese verbesserte Sichtbarkeit ermöglicht es Betreibern, den Status der Infrastruktur proaktiv zu verfolgen und die Verwaltungseffizienz zu optimieren. Darüber hinaus kann KSManage V2.0 innerhalb von Minuten individuelle visuelle Analyseberichte erstellen, die die Datenanalyse vereinfachen und die datengestützte Entscheidungsfindung beschleunigen.

Vollständig automatisierte Batch-Updates, Vervierfachung der Betriebseffizienz

Die geringe Effizienz der Serverkonfiguration ist nach wie vor eine große Herausforderung in skalierten Rechenzentren, in denen manuelle Firmware-Upgrades zeitaufwändig, komplex und anfällig für menschliche Fehler sind. KSManage V2.0 führt daher automatische Batch-Updates mit nur einem Klick ein, was die Arbeitsabläufe erheblich vereinfacht und die Effizienz von Betrieb und Wartung steigert. Ergänzend zu dieser Funktion hat KAYTUS das KSManage Repo eingeführt, ein zentrales Firmware-Repository, das die neuesten Updates für KAYTUS-Server bereitstellt. Nach der Registrierung und Eingabe der Geräte-Seriennummern (SNs) können sich Kunden mit dem offiziellen Image-Repository verbinden, um automatisch die aktuellsten Firmware-Versionen in Echtzeit zu erkennen und abzurufen. Durch die Nutzung von "In-Band-" und "Out-of-Band"-Kommunikationskanälen unterstützen KAYTUS-Server vollständige Firmware-Batch-Updates und automatische Konfigurationen einschließlich BMC, BIOS, CPLD, FRU, NICs, Laufwerke und mehr entweder online oder über Batch-Downloads. Diese Automatisierung gewährleistet eine optimale Geräteleistung und steigert die Effizienz der Wartung um bis zu 400 %.

AIOps für verbesserte Zuverlässigkeit und Energieeffizienz

Skalierte Rechenzentren stehen oft vor Herausforderungen in Bezug auf die Stabilität der Infrastruktur und den übermäßigen Energieverbrauch. Der manuellen Überwachung fehlt die Reaktionsfähigkeit, die für eine Geräteanalyse in Echtzeit erforderlich ist, während Open-Source-Verwaltungstools häufig mit Sicherheitsrisiken, Instabilität und eingeschränkter Funktionalität zu kämpfen haben, was zu einer verzögerten Fehlererkennung, einer langsamen Problemlösung und potenziellen Geschäftsunterbrechungen führt. Darüber hinaus trägt eine unzureichende Transparenz des Energieverbrauchs zu einer erhöhten Stromverbrauchseffektivität ("Power Usage Effectiveness" PUE) bei. KSManage V2.0 löst diese Probleme durch integrierte AIOps-Funktionen, die intelligente Abläufe über den gesamten Lebenszyklus von Fehlervorhersagen, Alarmmeldungen und Diagnosen hinweg integrieren. Die Plattform verbessert nicht nur die Reaktionszeit auf Störungen sowie die Systemstabilität, sondern ermöglicht auch die Verfolgung des Energieverbrauchs in Echtzeit, einschließlich der Überwachung der CO2-Emissionen. Dies ermöglicht Rechenzentren eine Optimierung der Energieeffizienz und unterstützt einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Betrieb im Einklang mit Green-IT-Initiativen.

Intelligente Vorhersagen und schnelle Diagnosen.

KSManage V2.0 hebt die vorausschauende Wartung und Fehlerdiagnose in Rechenzentren mithilfe fortschrittlicher, KI-gestützter Funktionen auf die nächste Stufe. Es unterstützt die Vorhersage von Laufwerksausfällen bis zu 15 Tage im Voraus, während die Genauigkeit der Vorhersage von Speicherausfällen um 30 verbessert wurde. Im Falle eines Fehlers werden KI-Algorithmen sowohl für die Leistungs- als auch für die Kapazitätsvorhersage genutzt, was eine proaktive und fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Die Plattform wurde für skalierte Rechenzentren entwickelt und kann Milliarden von Echtzeit-O&M-Daten innerhalb von Sekunden verarbeiten und auf Tausende von Alarmen in weniger als fünf Sekunden reagieren. Sie verwendet einen innovativen ETF (Event-Trigger-Free)-Alarmalgorithmus ohne Schwellenwerte und erreicht damit eine beeindruckende Alarmgenauigkeit von 95,26 %. Zur Diagnose überwacht KSManage V2.0 aktiv und passiv metrische Daten und sammelt Protokolle, um Fehler schnell zu erkennen und genau zu lokalisieren mit einer Diagnosegenauigkeit von über 98 %. Diese Funktionen verbessern die betriebliche Stabilität erheblich und reduzieren die Ausfallzeiten in komplexen IT-Umgebungen.

Umfassendes Energiemanagement für einen nachhaltigen Betrieb.

KSManage V2.0 bietet ein robustes Energieverbrauchs-Management für eine breite Palette von Rechenzentrumsinfrastrukturen, darunter KI- und Allzweckserver, Speichersysteme, Netzwerkgeräte, Kühleinheiten, Beleuchtung und Netzgeräte. Die Plattform ist auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten und bietet eine Vielzahl von Strategien zur Steuerung des Stromverbrauchs, die dynamische, arbeitslast-basierte Energieanpassungen und eine visuelle Verfolgung der CO2-Emissionen ermöglichen. Durch die intelligente Verwaltung von Arbeitslasten zur Aufrechterhaltung der Spitzeneffizienz und die Vermeidung von Leerlauf oder Überlastungen reduziert die Plattform den Gesamtenergieverbrauch um 15 bis 20 %. Darüber hinaus bietet KSManage V2.0 vorausschauende Energieanalysen auf der Grundlage historischer Datentrends, die es Rechenzentren ermöglichen, Betriebs- und Energiestrategien proaktiv zu planen.

Die Plattform wurde bereits erfolgreich in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter bei Cloud Service Providern (CSPs), im Finanzwesen und in der Telekommunikation. Zum Beispiel löste KSManage beieiner führenden E-Commerce-Plattform in der Türkei effektiv kritische betriebliche Herausforderungen wie ineffiziente Firmware-Upgrades, fehleranfällige Konfigurationen und die langsame Implementierung von Betriebssystemen. Durch die automatisierte Verwaltung von über 3.000 Servern konnte KSManage die Zeit für Firmware- Updates um 70 reduzieren, die Konfigurationsgenauigkeit auf 99,8 erhöhen und die tägliche Einsatzbereitschaft von bis zu 500 Servern ermöglichen. Diese Verbesserungen führten zu einer 80-prozentigen Steigerung der allgemeinen O&M-Effizienz und zu einer 40-prozentigen Verringerung der Hardware-Ausfallraten.

