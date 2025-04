Agent Fleet ist eine skalierbare Agentic-KI-Plattform. Sie verbindet das fundierte Fachwissen von Acuity mit der besten neuen KI-Technologie und transformiert die Dienstleistungen von Acuity für die globale Finanzdienstleistungsbranche

Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein führender Anbieter maßgeschneiderter Technologien, Analysen und Forschungsdienstleistungen für den Finanzdienstleistungssektor, gibt die Einführung einer marktführenden, tiefgreifenden domänenspezifischen Agentic-KI-Plattform Agent Fleet für Banken, Vermögensverwaltern und Private-Equity-Firmen bekannt.

Die Acuity Agent Fleet wurde gezielt für die spezifischen Anforderungen der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt. Sie kombiniert fachspezifisch geschulte KI-Agenten mit der über 20-jährigen Branchenexpertise und robusten Dateninfrastruktur von Acuity. Dadurch können Unternehmen ihr Geschäft skalieren, ihre Entscheidungsprozesse und Effizienz verbessern, ohne Personal aufstocken zu müssen. Dies reflektiert das Engagement von Acuity, Kunden mit smarteren, schnelleren und kostengünstigeren Lösungen bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.

"Heute markiert ein weiterer wichtiger Meilenstein für Acuity als technologieorientierter Anbieter digitaler Lösungen für die globale Finanzdienstleistungsbranche. Es steht eine neue Ära des Wandels bevor. Wir begrüßen die KI-Revolution und bauen gezielt auf ihr Potenzial auf", sagte Robert King, Chief Executive Officer von Acuity Knowledge Partners. "In den kommenden Wochen und Monaten wird Acuity Agent Fleet einen maßgeblichen Einfluss auf Geschäftsabschlüsse, Kredite und Managemententscheidungen im Umfang von mehreren Hundert Milliarden Dollar haben, wenn wir die erste Generation unserer neuen Tools auf den Markt bringen, die auf unserer proprietären Agentic-KI-Technologieplattform basieren", fügte er hinzu.

Acuity Agent Fleet, eine Agentic-KI-Plattform, die KI mit No-Code Workflow-Automatisierung kombiniert besteht aus einer Agentic-Library mit einer Flotte von Agenten, die speziell auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind und gemeinsam Aufgaben wie Datenextraktion, quantitative und qualitative Analyse und Publikation in Microsoft Office 365 ausführen.

Unser von Experten definierter Workflow gewährleistet, dass die Agenten die Aufgaben zuverlässig gemäß den vom Unternehmen festgelegten Prozessen ausführen. Agent Fleet übernimmt repetitive und zeitaufwändige Aufgaben, sodass wertvolle Personalkapazitäten frei werden. Diese können dann für die Bearbeitung von Aufgaben mit größerem Mehrwert eingesetzt werden, was zu höheren finanziellen Erträgen führt.

Agent Fleet wird Lösungen für Banken, Vermögensverwalter und Private-Equity-Firmen bereitstellen. Nachfolgend sind einige Anwendungsbeispiele aufgeführt:

Die modellunabhängige Technologie von Acuity ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Arbeitsabläufe bei der Profilerstellung, Kreditvergabe und Marktforschung. Diese Technologie kann von jeder Bank in jedem Markt schnell skaliert werden. Dies gewährleistet faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Banken und fördert den Wettbewerb in der gesamten Branche. Darüber hinaus werden First Mover von nachhaltigen Erträgen profitieren. Zum Beispiel nutzt der Workflow zur Erstellung von Unternehmensprofilen Datenquellen aus dem Web, aus Finanzdokumenten sowie aus Marktdaten, führt eine gründliche Faktenprüfung durch und erstellt Unternehmensprofile in individuell definierten PowerPoint-Vorlagen stets unter menschlicher Aufsicht in bestimmten Prozessschritten.

Durch die Kombination von Acuity und Agentic-KI können Vermögensverwalter wertvolles Humankapital freisetzen, um sich auf die Generierung von Alpha zu konzentrieren. Vermögensverwalter können Agent Fleet nutzen, um Workflows für Portfolio Valuation Analysis, Portfolio Pricing Exceptions sowie Markt- und Sektoranalysen mit Hilfe unserer Deep Research Agents zu starten.

Mit Acuity's proprietärem KI-Data-Mining und automatisierten Workflow-Modellen können neue Chancen identifiziert und Exit-Strategien optimiert werden. Dadurch erhalten private Marktteilnehmer die Möglichkeit, neue Chancen zu nutzen und schnell zu handeln, um Renditen zu erzielen. Die ersten implementierten Workflows dienen der Effizienzsteigerung in Front-Office-Workflows wie Deal Sourcing, Deal Due Diligence und LP Investment Memos.

Die KI-Agenten von Acuity Agent wurden anhand realer Prozesse trainiert und werden bereits in die digitalen Lösungen von Acuity integriert. Die Flotte ist modular und skalierbar, sodass je nach den Workflow-Anforderungen der Kunden beliebig viele Agenten eingesetzt werden können. Die Agenten bieten eine leistungsstarke Kombination aus Automatisierung und fachkundiger Überwachung. Sie erweitern das Fachwissen und bieten die beste Kombination aus menschlicher und künstlicher Intelligenz.

"Der Einsatz von Agentic-KI in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche wird eine signifikante Transformation mit sich bringen. Agentic-KI-Systeme mit fundiertem Fachwissen werden es Wissensarbeitern im Finanzdienstleistungssektor ermöglichen, ihre Wirksamkeit erheblich zu steigern, indem sie eine Vielzahl von Agenten gezielt einsetzen und so Zeit für Aufgaben mit dem höchsten Mehrwert gewinnen", so Jon O'Donnell, Chief Operating Officer von Acuity Knowledge Partners. "Die Implementierung von Agentic-KI wird einen bedeutenden Wandel für unsere Kunden mit sich bringen. Unternehmen, die sich dafür entscheiden, werden diejenigen ablösen, die dies nicht tun."

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Analyse- und Technologie-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, einschließlich Vermögensverwalter, Unternehmens- und Investmentbanken, Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, Hedgefonds und Beratungsfirmen. Sein globales Netzwerk von über 6.000 Analysten und Branchenexperten, kombiniert mit proprietärer Technologie, unterstützt mehr als 650 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter weiterzuentwickeln und optimal zu nutzen und ihre Abläufe zu transformieren. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist weltweit an 10 Standorten tätig.

Acuity wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation ausgegründet und von Equistone Partners Europe (Equistone) übernommen. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Firma Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das weiterhin als Minderheitsaktionär investiert bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.acuitykp.com.

