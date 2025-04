Anglo American Platinum steht vor einer strategischen Wende mit der bevorstehenden Abspaltung des Platinbereichs. Aktionäre entscheiden Ende April über die Zukunft des Unternehmens.

Strategische Neuausrichtung mit Folgen

Anglo American Platinum befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Restrukturierung. Die Abspaltung des Platingeschäfts soll bis Ende Mai abgeschlossen sein - ein zentraler Baustein im Strategiewechsel des Mutterkonzerns Anglo American, der sich künftig auf Kupfer, Eisenerz und Mangan konzentrieren will. Die Märkte reagieren bisher skeptisch auf die Ungewissheiten, was mögliche Einstiegschancen eröffnet.

Verkäufe im Eiltempo

Der Umbau schreitet zügig voran: Die Stahlkohle-Sparte steht kurz vor dem Verkauf an Peabody Energy, das Nickelgeschäft soll noch in diesem Jahr an MMG Singapore Resources gehen. Für Aktionäre besonders relevant: Anglo American plant langfristig auch den vollständigen Ausstieg aus seinen verbleibenden Beteiligungen an Anglo American Platinum - natürlich unter Einhaltung üblicher Sperrfristen.

Starker Start ins Jahr 2025

Die ersten Quartalszahlen zeigen sich robust, besonders in den Kernbereichen Kupfer und Eisenerz. Die Kupferproduktion kletterte auf 168.900 Tonnen, getrieben von höheren Fördermengen in Peru - trotz geplanter Rückgänge in Chile. Doch wie wirkt sich das auf das abgespaltene Platingeschäft aus?

Entscheidungstag für Aktionäre

Am 30. April steht die entscheidende Abstimmung der Aktionäre über die Abspaltung der Platinmetall-Sparte an. Interimsberichte für Stahlkohle und Nickel werden bereits als "discontinued operations" ausgewiesen. Die Demerger-Pläne könnten damit kurz vor dem Abschluss stehen.

Dividende als Puffer

Trotz eines Gewinneinbruchs von 40 Prozent im Geschäftsjahr 2024 profitiert Anglo American von einer Sonderdividende in Höhe von 856 Millionen US-Dollar, die Anglo American Platinum vor der geplanten Abspaltung ausschüttete. Diese Liquidität könnte in der Übergangsphase wertvolle Luft verschaffen.

Nachhaltigkeit als Trumpf

Ein Lichtblick: Die Mogalakwena-Mine in Südafrika erreichte mit "IRMA 50" einen wichtigen Meilenstein für verantwortungsvolles Bergbau-Management. Ein klares Signal, dass ESG-Kriterien auch im Zuge der Restrukturierung nicht an Bedeutung verlieren.

