DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Nach dem Plus am Freitag im späten Handel notiert der DAX-Future am Montag im Verlauf etwas leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 83 auf 22.436 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.490 und das Tagestief bei 22.387 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.630 Kontrakte.

Kurzfristig sind aus technischer Perspektive weitere Kursgewinne nicht auszuschließen, allerdings besteht jeder Zeit Schlagzeilenrisiko. Die weiterhin hohen Prämien am Terminmarkt deuten darauf hin, dass hier weiter mit höheren Schwankungen gerechnet wird.

April 28, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)

